Atatürk\'ün Yalova Ziyaretinin 97. Yılında Gösteri Uçuşu

Yalova'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97'nci yıl dönümü kapsamında Yalova semalarında gösteri uçuşu yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde gerçekleşen gösteride Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşları vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı. Kent semalarında art arda gerçekleştirilen manevraları dikkatle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla gösteriyi görüntüledi.