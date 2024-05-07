Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Törenlerine Yeni Bir Ödül Ekledi - Son Dakika
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Yerel

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Törenlerine Yeni Bir Ödül Ekledi

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Törenlerine Yeni Bir Ödül Ekledi

Atatürk Üniversitesi, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla üniversite ismini üst sıralara taşıyan akademisyenleri ödüllendirdi. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan araştırmalar için öğretim üyelerine ödüller verildi. Rektör Çomaklı, üniversitenin başarılarına destek vereceklerini belirtti ve hedeflenen patent başvuru sayısının artacağını aktardı.

07.05.2024 17:03
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Gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla üniversite ismini üst sıralara taşıyan akademisyenleri ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, "Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme" ilkesi doğrultusunda düzenlediği Bilimsel Teşvik Törenlerine bir yenisini daha ekledi.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törende araştırma temelli yapılan çalışmalarından dolayı verilen ödüller sahiplerini buldu.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, yaptıkları araştırma faaliyetleri için 2024 yılı Mart ayında başvuran öğretim üyelerine ödülleri ise Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi.

Atatürk Üniversitesinde elde edilen başarıların daima takdir ve teşvik edildiğini belirten Rektör Çomaklı, sergiledikleri üstün performans ile üreten ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin her zaman desteklenmeye devam edileceğini söyledi. Geride kalan haftada; 2023 yılı akademik dönemde, 97 ulusal 43 uluslararası olmak üzere toplamda 140 Patent başvurusunda bulunan öğretim üyelerine başarı belgelerini verdiklerini hatırlatan Rektör Çomaklı, hedeflendiği üzere bu sayının artarak devam edeceğini aktardı.

"Hiçbir Zaman İyiyle Yetinmeyerek, Daima Daha İyiye Ulaşma Gayreti İçerisindeyiz"

Rektör Çomaklı: "Modern dünyada artık üniversiteler kendilerini hem finansal hem de insan gücü olarak idare edebilecek konuma geldi. Bilginin kaynağı olan üniversiteler bu gücü elde edebilmek için bilgiyi değere dönüştürüyor. Dünya üniversitesi olma yolunda hedeflerine emin adımlarla yürüyen üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 2 yıl süreyle yeniden akredite edildi. Elbette ki üniversitemizin bu başarısı tüm mensuplarımıza aittir. Yetkin bilim insanlarımız ve gelişmiş araştırma alt yapımızla hiçbir zaman iyiyle yetinmeyerek, daima daha iyiye ulaşma gayreti içerisindeyiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Törenlerine Yeni Bir Ödül Ekledi - Son Dakika

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