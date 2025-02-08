Atatürk Üniversitesi İlaç Kimyası Kongresi'nde - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi İlaç Kimyası Kongresi'nde

Atatürk Üniversitesi İlaç Kimyası Kongresi\'nde

Atatürk Üniversitesi, 13. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi'nde uluslararası işbirliklerini güçlendirdi.

08.02.2025 11:55
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Atatürk Üniversitesi, Antalya'da 13. Uluslararası ilaç kimyası kongresinde ülkemizin ve çevre ülkelerin yetkin bilim insanları ve önde gelen ilaç şirketleriyle buluştu.

6-9 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve alanın en önemli organizasyonu olarak nitelendirilen 13. Uluslararası İlaç Kimya Kongresi; Atatürk Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi.

600'e yakın ulusal ve uluslararası bilim insanı, akademisyen ve endüstri temsilcisinin bir araya geldiği kongrenin açılışı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun konuşmasıyla başladı.

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin gelecekte de bu alandaki bilimsel çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, bilimsel etkinliklerin ve akademik iş birliklerinin, üniversitenin bilgi üretme ve yayma misyonunun bir parçası olduğunu ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, ilaç ve kimya alanında akademik ve endüstriyel iş birliklerine öncülük etmektedir"

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, ilaç kimyası alanındaki bilimsel gelişmelere vurgu yaparak, Atatürk Üniversitesinin bu alandaki öncü rolünü ve akademik misyonunu şu sözlerle dile getirdi: "Atatürk Üniversitesi olarak bilimin ve teknolojinin toplum yararına kullanılmasını temel hedef olarak benimsiyoruz. İlaç kimyası alanındaki Ar-Ge faaliyetlerimiz ve akademik çalışmalarımız, sağlık alanındaki yenilikçi yaklaşımları destekleyerek insanlığa fayda sağlamaya yöneliktir. Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAYTAM) gibi önemli araştırma merkezlerimizle üniversitemiz, ilaç ve kimya alanında akademik ve endüstriyel iş birliklerine öncülük etmektedir."

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu Başkan Yardımcısı ve DAYTAM Müdürü Doç. Dr. Bilal Nişancı'nın düzenleyici olarak katıldığı kongrede Atatürk Üniversitesi açtığı stant ile etkin bir katılım gerçekleştirerek bilimsel potansiyelini sergiledi. Kongrede, ilaç kimyası alanındaki en son gelişmeler paylaşılırken, üniversitenin ilgili merkezlerinde yürütülen yenilikçi çalışmalar da katılımcılarla buluşturuldu.

Kongre süresince gerçekleştirilen bilimsel sunumlar ve kurulan iş birlikleri, Atatürk Üniversitesinin bu alandaki gücünü uluslararası platformda daha da pekiştirdi. İlaç kimyası alanında bilimsel bilgi paylaşımını ve uluslararası iş birliklerini güçlendiren kongre, aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin akademik üretkenliğini ve sektörle olan bağlarını daha da ileriye taşıdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Antalya, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi İlaç Kimyası Kongresi'nde - Son Dakika

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