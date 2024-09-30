Atatürk Üniversitesi'nde Oryantasyon Programı Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde Oryantasyon Programı Coşkuyla Başladı

Atatürk Üniversitesi\'nde Oryantasyon Programı Coşkuyla Başladı

Atatürk Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılına 'Kampüse Hoş Geldin' Oryantasyon Programı ile merhaba dedi. Yeni öğrenciler için düzenlenen etkinlik, 150 stand ve çeşitli gösterilerle kampüs hayatına hızlı bir adaptasyon süreci sunmayı amaçlıyor.

30.09.2024 17:42  Güncelleme: 17:45
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Atatürk Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılına "Kampüse Hoş Geldin" Oryantasyon Programı ile merhaba dedi. Yeni başlayan öğrencilerin üniversite hayatına daha hızlı adapte olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen program, Garaj Okuma Salonu bahçesinde büyük bir coşkuyla başladı.

Etkinlikte, öğrenci kulüpleri, fakülte ve meslek yüksekokulları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları olmak üzere birçok birim yer aldı. Yaklaşık 150 standın açıldığı program, 3 gün boyunca devam edecek ve öğrencilere üniversite hayatına dair önemli bilgiler sunacak. Katılımcılar, stantları ziyaret ederek hem üniversitenin sosyal ve akademik imkanlarını tanıma fırsatı bulacaklar hem de çeşitli etkinliklerle kampüse uyum süreçlerini hızlandıracak.

Programın açılışı, Erzurum'un kültürel mirasını yansıtan Erzurum Bar Ekibi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının performansları ile gerçekleşti. Coşkulu gösteriler, öğrenciler ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bugün Burada, Geleceğimizin Teminatı Olan Gençlerimizi Karşılamanın Gururunu Yaşıyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu; selamlama konuşmasında, üniversitenin yeni öğrencileriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Yeni akademik yılın herkes için sağlıklı, başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunarak konuşmasını sürdüren Rektör Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi, köklü tarihi ve güçlü akademik yapısıyla öğrencilerine her zaman en iyi eğitimi sunma çabasındadır. Bugün burada, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi karşılamanın gururunu yaşıyoruz. Üniversitemizin kapıları sizlere sadece akademik başarılar için değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve kişisel gelişiminiz için de sonuna kadar açık" dedi. Rektör Hacımüftüoğlu, yeni öğrencilerin üniversiteye hızla adapte olabilmeleri için düzenlenen bu oryantasyon programının önemine vurgu yaparak, tüm öğrencilere başarılı bir akademik yıl diledi.

"Kampüse Hoş Geldin" Oryantasyon Programı, farklı aktiviteler, salon programları ve bilgilendirme stantlarıyla yeni öğrencilerin üniversite yaşamına adaptasyon süreçlerine katkı sunmaya devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, erzurum, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde Oryantasyon Programı Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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