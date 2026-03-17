Atatürk Üniversitesi\'nde Ramazan Yolu Etkinliği

Atatürk Üniversitesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini kampüs yaşamına yansıtmak amacıyla hayata geçirilen "Ramazan Yolu" etkinlik alanı, öğrencilerden akademisyenlere kadar üniversite ailesinin yoğun ilgisini görüyor.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmayı hedefleyen alanda her akşam iftar sonrası düzenlenen çay ve tatlı ikramları, samimi sohbetlerle buluşarak kampüste sıcak bir Ramazan atmosferi oluşturuyor.

Üniversite yerleşkesinde kurulan Ramazan Yolu; geleneksel Ramazan kültürünü yaşatan atmosferi, kurulan Ramazan otağı ve sosyal buluşma alanlarıyla öğrencilerin ve akademisyenlerin günün yorgunluğunu birlikte paylaşabildiği bir mekana dönüşmüş durumda. İftar sonrası kurulan çay sofraları etrafında bir araya gelen katılımcılar, Ramazan'ın manevi iklimini paylaşmanın huzurunu yaşıyor.

Ramazan Yolunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin yalnızca akademik bilginin üretildiği kurumlar olmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı sosyal ve kültürel merkezler olduğunu vurguladı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Öğrencilerimizin Kültürel ve Manevi Dünyalarına Dokunan Etkinlikler Düzenlemeye Büyük Önem Veriyoruz"

Rektör Hacımüftüoğlu yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemizde yürütülen akademik çalışmaların yanında, öğrencilerimizin kültürel ve manevi dünyalarına da dokunan etkinlikler düzenlemeye büyük önem veriyoruz. Mübarek Ramazan ayının manevi iklimini üniversite ailemizle birlikte yaşamak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ramazan Yolunda kurulan otağımız her akşam hoş sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimizle aynı sofranın etrafında buluşmak, Ramazan'ın paylaşma ve kardeşlik ruhunu hep birlikte hissetmek bizim için çok kıymetli."

Ramazan Yolu'nun yalnızca üniversite mensuplarını değil, şehrin paydaşlarını ve Erzurum halkını da bir araya getirdiğini ifade eden Hacımüftüoğlu, kampüs ile şehir arasında güçlü bir gönül köprüsü kurulduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu, bu tür buluşmaların öğrencilerle kurulan iletişimi güçlendirdiğini ve üniversite aidiyetini artırdığını da sözlerine ekledi. - ERZURUM