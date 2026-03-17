Atatürk Üniversitesi'nde Ramazan Yolu Etkinliği

17.03.2026 09:26
Ramazan Yolu, üniversite ailesinin katılımıyla sıcak bir Ramazan atmosferi yaratıyor.

Atatürk Üniversitesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini kampüs yaşamına yansıtmak amacıyla hayata geçirilen "Ramazan Yolu" etkinlik alanı, öğrencilerden akademisyenlere kadar üniversite ailesinin yoğun ilgisini görüyor.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmayı hedefleyen alanda her akşam iftar sonrası düzenlenen çay ve tatlı ikramları, samimi sohbetlerle buluşarak kampüste sıcak bir Ramazan atmosferi oluşturuyor.

Üniversite yerleşkesinde kurulan Ramazan Yolu; geleneksel Ramazan kültürünü yaşatan atmosferi, kurulan Ramazan otağı ve sosyal buluşma alanlarıyla öğrencilerin ve akademisyenlerin günün yorgunluğunu birlikte paylaşabildiği bir mekana dönüşmüş durumda. İftar sonrası kurulan çay sofraları etrafında bir araya gelen katılımcılar, Ramazan'ın manevi iklimini paylaşmanın huzurunu yaşıyor.

Ramazan Yolunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin yalnızca akademik bilginin üretildiği kurumlar olmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı sosyal ve kültürel merkezler olduğunu vurguladı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Öğrencilerimizin Kültürel ve Manevi Dünyalarına Dokunan Etkinlikler Düzenlemeye Büyük Önem Veriyoruz"

Rektör Hacımüftüoğlu yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemizde yürütülen akademik çalışmaların yanında, öğrencilerimizin kültürel ve manevi dünyalarına da dokunan etkinlikler düzenlemeye büyük önem veriyoruz. Mübarek Ramazan ayının manevi iklimini üniversite ailemizle birlikte yaşamak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ramazan Yolunda kurulan otağımız her akşam hoş sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimizle aynı sofranın etrafında buluşmak, Ramazan'ın paylaşma ve kardeşlik ruhunu hep birlikte hissetmek bizim için çok kıymetli."

Ramazan Yolu'nun yalnızca üniversite mensuplarını değil, şehrin paydaşlarını ve Erzurum halkını da bir araya getirdiğini ifade eden Hacımüftüoğlu, kampüs ile şehir arasında güçlü bir gönül köprüsü kurulduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu, bu tür buluşmaların öğrencilerle kurulan iletişimi güçlendirdiğini ve üniversite aidiyetini artırdığını da sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

’’Fenerbahçe şampiyon olacak’’ diyen astrolog’dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı ''Fenerbahçe şampiyon olacak'' diyen astrolog'dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek
Nihat Hatipoğlu’nun oğlundan sürpriz karar Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı İşte o görüntüler İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

09:23
Bundesliga’da Ozan Kabak fırtınası
Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası
09:03
VAR kayıtları açıklandı Kadın hakem Asen Albayrak’ın çektiği rest bomba
VAR kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak'ın çektiği rest bomba
09:00
Dev maç yarın Okan Buruk, Liverpool’u bu 5 taktikle yıkacak
Dev maç yarın! Okan Buruk, Liverpool'u bu 5 taktikle yıkacak
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:53
Trump gözünü Venezuela’ya dikti Dikkat çeken “51. eyalet“ mesajı
Trump gözünü Venezuela'ya dikti! Dikkat çeken "51. eyalet" mesajı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
