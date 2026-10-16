Atatürk Üniversitesi'nde sürdürülebilir yaşam sergisi açıldı, atıklar sanata dönüştü - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde sürdürülebilir yaşam sergisi açıldı, atıklar sanata dönüştü

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Atatürk Üniversitesi\'nde sürdürülebilir yaşam sergisi açıldı, atıklar sanata dönüştü
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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 'Sürdürülebilir Yaşam İçin Geri-Dönüşüm' sergisi açıldı. Genç PR-AD'nin hazırladığı, Prof. Dr. Derya Öcal'ın küratörlüğünü üstlendiği sergide atık malzemelerden özgün çalışmalar sunuldu.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çevre bilincini artırmak, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek ve gençlerde sürdürülebilir yaşam farkındalığı oluşturmak amacıyla hazırlanan "Sürdürülebilir Yaşam İçin Geri-Dönüşüm" sergisi açıldı.

Genç PR-AD tarafından hazırlanan ve Prof. Dr. Derya Öcal'ın küratörlüğünü üstlendiği serginin açılışına İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, Gamze İspirli ve Yaşar Özen birlikte kesti.

Taşçıoğlu gençlerin üretkenliğine dikkat çekti

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, sergiye ilişkin değerlendirmesinde üniversitelerin yalnızca akademik bilginin üretildiği alanlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorunlara ilişkin farkındalık oluşturma sorumluluğu taşıdığını belirtti. Çevre, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi günümüzde giderek daha fazla önem kazanan konuların öğrenciler tarafından yapılan çalışmalarla ele alınmasının değerli olduğunu ifade eden Taşçıoğlu, öğrencilerin teorik bilgilerini sosyal sorumluluk bilinciyle bir araya getirmelerinin mesleki gelişimleri açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Taşçıoğlu, gençlerin çevreye karşı duyarlı, üreten ve toplumsal meselelere çözüm odaklı yaklaşan bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirterek, İletişim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin öğrencilerin farklı çalışmalarının ortaya koymasının yanı sıra toplumda farkındalık oluşturmasına da katkı sunduğunu dile getirdi.

Öcal: Geri dönüşüm yalnızca atıkları değerlendirmek değil

Serginin küratörü Prof. Dr. Derya Öcal da çalışmanın çıkış noktasının sürdürülebilir yaşam ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Günlük yaşamda çoğu zaman işlevini tamamladığı düşünülerek atılan birçok malzemenin farklı bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilebileceğine dikkat çeken Öcal, sergide bu malzemelerin öğrencilerin hayal gücü ile yeniden hayat bulduğunu ifade etti.

Öcal, geri dönüşümün yalnızca atıkların yeniden kullanılması anlamına gelmediğini; aynı zamanda tüketim alışkanlıklarının sorgulanması, kaynakların bilinçli kullanılması ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından da önemli olduğunu vurguladı. Gençlerin bu konuda bilinçlenmesinin sürdürülebilir bir gelecek açısından büyük önem taşıdığını belirten Öcal, serginin ziyaretçilerde de çevreye karşı duyarlılık oluşturmasını amaçladıklarını kaydetti.

"Atıkların sanata, fikirlerin ilhama dönüştüğü" anlayışıyla hazırlanan sergide, farklı atık malzemelerden oluşturulan özgün çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek öğrencilerin hazırladığı eserleri inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA
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