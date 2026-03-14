Atatürk Üniversitesi'nde Tıp Bayramı Coşkusu
Atatürk Üniversitesi'nde Tıp Bayramı Coşkusu

14.03.2026 10:18
Atatürk Üniversitesi'nde Tıp Bayramı ve Akademik Giysi Töreni, akademik unvanların verildiği bir etkinlikte kutlandı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Tıp Bayramı ve Akademik Giysi Töreni, büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen programa; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu, Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atila Eroğlu, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar'ın yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Programda hem Tıp Bayramı'nın anlam ve önemi vurgulanırken hem de akademik unvan alan öğretim üyeleri için akademik giysi töreni gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu, Tıp Bayramı'nın yalnızca bir meslek günü olmanın ötesinde, hekimlik mesleğinin tarihi birikimini ve toplumsal sorumluluğunu simgeleyen önemli bir gün olduğunu ifade etti. Hekimlik mesleğinin bilgi, emek ve vicdanla yürütülen kutsal bir görev olduğunu belirten Melikoğlu, sağlık çalışanlarının insan hayatına dokunan fedakar çalışmalarının toplum için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Törene katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise yaptığı konuşmada Tıp Bayramı'nın hekimlik mesleğinin taşıdığı büyük sorumluluğu ve değerleri hatırlatan önemli bir gün olduğunu belirterek, "İnsan hayatına adanmış en onurlu mesleklerden birinin temsilcileriyle birlikte Tıp Bayramını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bu günün yalnızca bir meslek günü olmadığını vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, bu tarihin aynı zamanda bilimin, fedakarlığın, insan sevgisinin ve sorumluluğun sembolü olduğunu ifade etti. 1827'nin modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edildiğini hatırlatan Hacımüftüoğlu, bu tarihin sağlık hizmetlerinin gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ve aynı zamanda 1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da tıbbiyeli öğrencilerin ortaya koyduğu bağımsızlık ruhuyla da tarihimizde anlamlı bir yer edindiğini belirtti.

Tıp Fakültesinin sağlık hizmeti sunumu, nitelikli hekim yetiştirilmesi ve bilimsel araştırmalar alanında önemli başarılara imza attığını belirten Hacımüftüoğlu, öğretim üyelerinin özverili çalışmaları ve öğrencilerin yüksek motivasyonu sayesinde üniversitenin sağlık bilimlerinde her geçen gün daha ileri bir noktaya ulaştığını ifade etti. Konuşmasında akademik unvan alan öğretim üyelerini de tebrik eden Hacımüftüoğlu, yeni unvanlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program, akademi görevlerinde yükselme elde eden öğretim üyelerine akademik giysilerinin giydirilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Tıp Bayramı, Etkinlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

