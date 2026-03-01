Atatürk Üniversitesi'nden Londra'da Grand Prix Başarısı - Son Dakika
Atatürk Üniversitesi'nden Londra'da Grand Prix Başarısı

Atatürk Üniversitesi\'nden Londra\'da Grand Prix Başarısı
01.03.2026 09:35
Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Londra'daki yarışmada 'Nesrin' Trio ile Grand Prix kazandı.

Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Internatıonal Competıtıon "Kıngdom art stars" yarışmasında bu yıl en üst dereceyi elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

20-24 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmada, Koro Şefi Doç. Dr. İzzat Matyakubov ve Doç. Dr. Sinan Haşhaş ile birlikte Türk Halk Müziği 1. sınıf öğrencileri Asude Çelebioğlu, Dilara Uzun ve Nida Duru Özbek'ten oluşan "Nesrin" Trio grubu, Erzurum yöresine ait "Al Şalım Mavi Şalım" türküsüyle "Halk Şarkıları (Folklor)" kategorisinde Grand Prix (Büyük Ödül) kazandı.

Grand Prix, yarışmadaki en yüksek derece olarak kabul edilirken, öğrenciler bu başarıyla kategorilerinin zirvesine yerleşti.

Geçen yıl 1.'lik, bu yıl daha üst derece

Aynı yarışmanın 20-24 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen organizasyonunda ise konservatuvar 1. sınıf öğrencilerinden oluşturulan koro, Uygur Halk Şarkısı "Nazugüm" ile 1. Derece Ödülü kazanmıştı. Ancak bu yıl elde edilen Grand Prix, 1.'lik derecesinden daha üst ve yarışmanın en büyük ödülü olarak değerlendiriliyor. Böylece Atatürk Üniversitesi öğrencileri, başarı grafiğini bir üst seviyeye taşımış oldu.

Uluslararası arenada elde edilen bu başarı, hem üniversite camiasında hem de Türk Halk Müziği çevrelerinde gurur kaynağı oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Londra, Kültür, Müzik, Sanat, Yerel, Son Dakika

Atatürk Üniversitesi'nden Londra'da Grand Prix Başarısı

SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nden Londra'da Grand Prix Başarısı - Son Dakika
