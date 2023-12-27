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Atatürk Üniversitesi, ödül alan akademisyenlerle buluştu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ödül almaya hak kazanan akademisyenlerle bir araya geldi. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında araştırma faaliyetleri için ödül alan öğretim üyelerine ödülleri takdim edildi. Rektör Çomaklı, akademisyenleri tebrik ederek, üniversitenin kurumsal gelişimi için tüm mensupların fedakarlıkla hizmet etme arzusunda olduklarını belirtti.

Atatürk Üniversitesi, ödül alan akademisyenlerle buluştu
27.12.2023 - 09:26,
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Yayın, patent, proje ve firmaları ile bir adım öne çıkan akademisyenlerini ödüllendirmeye devam eden Atatürk Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ödül almaya hak kazanan akademisyenlerle bir araya geldi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında 2023 yılında yaptıkları araştırma faaliyetleri için Kasım ayında başvuran öğretim üyelerine ödülleri, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda çalışmalarıyla ön plana çıkan akademisyenlere ödüllerini takdim eden Rektör Çomaklı, araştırma temelli yaptıkları çalışmalarından ve başarılarından dolayı akademisyenleri tebrik etti.

"Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır" ilkesi doğrultusunda planlı bir şekilde Bilimsel Teşvik Törenlerini düzenlediklerini belirten Rektör Çomaklı; bilimsel fayda sağlayan, üreten ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin her desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

"Akademisyenlerimizin Başarılarını Ödüllendirmekten Mutluluk Duyuyoruz"

Üniversite mensubu akademisyenlerin hazırladıkları çalışma ve projelerle ulusal ve uluslararası platformlarda ödül almalarının Atatürk Üniversitesinin gücüne güç kattığını aktaran Rektör Çomaklı, saygın yayın kuruluşlarında yayımlanan makaleler, yayınlar, patentler, projeler ve firmaları neticesinde alınan ödüllerin ise aslında bir akademik birikimin sonunda alınan ödüller olduğuna değindi.

Rektör Çomaklı: "Üniversitemizin kurumsal gelişimi ancak tüm mensuplarının yüksek aidiyet ve özverili gayretleri ile mümkün olacaktır. Mensuplarımızın kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakarlıkla hizmet etme arzusunda olduklarına inancım tamdır. Üniversitemiz için önemli bir dönüşüm sağlayacak bu önemli çalışmaları yürüten tüm mensuplarımıza en içten şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Bilimsel Teşvik Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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