Atatürk Üniversitesi Rektörü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ile İş Birliği Görüşmesi Yaptı

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Şehrin kalkınması ve toplumsal refahı için çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda istişare ziyaretlerine devam eden Rektör Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret ederek iki kurum arasında stratejik iş birliği alanları üzerinde detaylı bir şekilde fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Çomaklı: "Önümüzdeki Süreçte de Büyükşehir Belediyemiz ile Uyum İçinde Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Bu ve benzeri ziyaretlerin kurumların ilişkilerini güçlendirdiğini ve başarıyı da beraberinde getirdiğini dile getiren Rektör Çomaklı, üniversitenin en önemli paydaşları arasında bulunan Büyükşehir Belediyesi ile sayısız ortak çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Toplantımızın odak noktalarından biri, gençlerin eğitimi ve istihdamıydı. Uzun zamandır gençlere yönelik eğitim programları ve mesleki beceri kazandırma projeleri konusunda ortak bir vizyon oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, öğrencilerimizin belediyenin saha tecrübesinden yararlanmaları ve iş deneyimi kazanmaları gibi uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, şehrin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek ortak etkinlikler ve projeleri de masaya yatırdık. Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile sanat etkinliklerinden, seminerlere, çevre koruma projelerinden, spor etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bu sayede, şehrimizin güzide sakinlerinin sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak etkinliklerin düzenlenmesini ve kültürel bir alışverişin geliştirilmesini sağlıyoruz."

Başkan Sekmen: "Erzurum'un Gelişimine Katkı Sağlamak İçin Ortak Çalışmalarımız Sürüyor"

İki kurumun güçlerini birleştirerek şehrin kalkınmasına önemli katkılar sağladığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise toplumun refahı için iş birliği içinde olmanın önemine vurgu yaparak, gelecekte gerçekleştirilecek ortak projelerin heyecanını yaşadığını ifade etti. Atatürk Üniversitesinin Erzurum'un ayrılmaz bir parçası ve vazgeçilmez bir değeri olduğuna vurgu yapan Sekmen: "Bilimi toplumla buluşturarak topyekün kalkınmanın öncüsü olan kıymetli eğitim yuvamız ile tarih ve kültür şehri Erzurum'un gelişimine katkı sağlamak, toplumla daha güçlü bağlar kurmak amacıyla sürekli temas halindeyiz. Önümüzdeki süreçte de ortak projeler ve organizasyonlar ile şehrimizin sosyal ve ekonomik alanlardaki potansiyelini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ERZURUM