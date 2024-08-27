Atatürk Üniversitesi Rektörü Hınıs Meslek Yüksekokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Hınıs Meslek Yüksekokulunu Ziyaret Etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Hınıs Meslek Yüksekokulunu Ziyaret Etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Hınıs Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek, yüksekokul yönetimi ve akademisyenleriyle bir araya geldi. Rektör Hacımüftüoğlu, yapılan çalışmaları inceledi ve destek sözü verdi.

27.08.2024 10:10
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Hınıs Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek, yüksekokul yönetimi ve akademisyenleriyle bir araya geldi.

İstişare kültürü doğrultusunda ortak akıl arayışlarına başlayan ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Rektör Hacımüftüoğlu, Hınıs Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek sınıflar, laboratuvarlar ile yemekhane başta olmak üzere okulun tamamında incelemelerde bulundu. Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Harun Güney'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Hacımüftüoğlu, 2024-2025 akademik yılı için yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

Hınıs Meslek Yüksekokulundaki eksikliklerinin giderilmesi adına yönetim olarak her türlü desteğin verileceğini aktaran Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, meslek yüksekokulunun varlığının, Hınıs ve bulunduğu coğrafya açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"Hınıs MYO, Bulunduğu Bölgenin Kalkınmasında Öncü Rol Oynuyor"

Rektör Hacımüftüoğlu: "Gerek öğrenci yoğunluğu gerek akademik çeşitliliği gerekse de çevresine sağladığı katma değer ile önemli bir konumda olan Hınıs Meslek Yüksekokulu, bölge ve çevre illerden gelen öğrenci hareketliğiyle eğitimin merkezi olmaya devam edecek. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu sektörlere yönelik eğitimler vererek başarılı öğrenciler yetiştiren, birçok alana yönelik akademik çalışmalar gerçekleştiren meslek yüksekokulumuz, ilçeye de ekonomik açıdan katkı sağlayarak bölgesel kalkınmada öncü rol oynuyor. Gerçekleştirdiği öğrenci odaklı çalışmalarla yeni dönemde de kontenjanları dolan Hınıs Meslek Yüksekokulunun başarıları devam edecektir. Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Harun Güney nezdinde tüm akademik ve idari personele kolaylıklar diliyor, yeni dönemin başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.

İncelemelerin ardından Rektör Hacımüftüoğlu'na meslek yüksekokulunun çalışmaları hakkında sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Harun Güney: "Hınıs Meslek Yüksekokulunun gelişmesi, büyümesi ve nitelikli öğrenciler yetiştirmesi açısından gerek duyduğumuz tüm destek üniversite yönetimimiz tarafından karşılanıyor. Burada akademik ve idari kadromuzla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Dolayısıyla bu uyum başarıyı da beraberinde getiriyor. Nazik ziyareti ve ilgisi dolayısıyla Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür ediyor, yeni görevinde kendisine kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü Hınıs Meslek Yüksekokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika

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