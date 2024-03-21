Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, baharın habercisi Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı," Güne yeni, bahara bayram anlamı katan bir özel gündür Nevruz. Gece ile gündüzün eşitlendiği, tabiatın uyandığı, ağacın, çiçeğin, toprağın yeşerdiği diriliş günüdür Nevruz. Savaşların, hastalıkların hüküm sürdüğü bu günlerde yeniden ve her zaman umutvar olmanın, yüklerinden, soğuklarından, karakıştan kurtulmanın günüdür Nevruz. Türklerin yanı sıra başka birçok milletin de coşkulu kutlamalarla karşıladığı bu gündönümü aynı zamanda sözlü kültürün, toplumsal hafızanın, geleneksel yaşantının, ortak mirasın da temsilidir. Yüzyıllardır kutlanan, ritüelleri değişse de anlamından bir şey kaybetmeyen güzel bir ananedir. Toplumları bir arada tutan en önemli değerlerden biridir kültür birliği. Bu güzel anlamlarla bezenen Nevruz'u bir yeni gün, bir bahar bayramı neşesi, bereketi ve umuduyla kutluyorum." - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Atatürk Üniversitesi Rektörü Nevruz Bayramı için Mesaj Yayımladı - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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