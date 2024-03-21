Atatürk Üniversitesi Rektörü Nevruz Bayramı için Mesaj Yayımladı

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, baharın habercisi Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı," Güne yeni, bahara bayram anlamı katan bir özel gündür Nevruz. Gece ile gündüzün eşitlendiği, tabiatın uyandığı, ağacın, çiçeğin, toprağın yeşerdiği diriliş günüdür Nevruz. Savaşların, hastalıkların hüküm sürdüğü bu günlerde yeniden ve her zaman umutvar olmanın, yüklerinden, soğuklarından, karakıştan kurtulmanın günüdür Nevruz. Türklerin yanı sıra başka birçok milletin de coşkulu kutlamalarla karşıladığı bu gündönümü aynı zamanda sözlü kültürün, toplumsal hafızanın, geleneksel yaşantının, ortak mirasın da temsilidir. Yüzyıllardır kutlanan, ritüelleri değişse de anlamından bir şey kaybetmeyen güzel bir ananedir. Toplumları bir arada tutan en önemli değerlerden biridir kültür birliği. Bu güzel anlamlarla bezenen Nevruz'u bir yeni gün, bir bahar bayramı neşesi, bereketi ve umuduyla kutluyorum." - ERZURUM