Atatürk Üniversitesi Rektörü, Yeşilay ve Kızılay Kan Merkezi temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Rektörü, Yeşilay ve Kızılay Kan Merkezi temsilcileriyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü, Yeşilay ve Kızılay Kan Merkezi temsilcileriyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeşilay ve Kızılay Kan Merkezi temsilcileriyle bir araya geldi. Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay ve ekibiyle yapılan görüşmede, bağımlılıkla mücadelede dayanışma ve ortak çalışmaların önemi vurgulandı. Ayrıca, Kızılay'ın Doğu Anadolu Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzer ve ekibi de ziyaret edildi ve kan bağışı konusunda desteklerin devam edeceği ifade edildi.

25.04.2024 09:56
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeşilay ve Kızılay Kan Merkezi temsilcileri ile bir araya geldi.

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay ve ekibini kabul eden Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelen bağımlılıkla mücadelede kamu kurumlarının, üniversitelerin, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının dayanışmayla ve ortak çalışmalarla hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptığımız ziyarette, Yeşilay Erzurum Şubesi ile üniversitemiz arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve eğitimler üzerine istişarelerde bulunduk. Tüm mücadelemiz, özellikle gençlerimizi bağımlılıktan kurtarmak ve her açıdan sağlıklı birer bireyler olmalarına vesile olmak." diye konuştu.

Kan bağışı, sosyal projeler ve gençlik faaliyetleri için her zaman destek olduklarını belirten Çomaklı,, "Bundan da mutluluk duyduğumuz Kızılay'ın Doğu Anadolu Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzer ile ekibi ziyaretimize geldi. Ülkemizi kan dağıtımı ile birbirine bağlayan ve üniversite olarak da her daim kurulan kan bağışı stantlarına yoğun ilgi gösterdiğimiz Kızılay Erzurum ailesine başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü, Yeşilay ve Kızılay Kan Merkezi temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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