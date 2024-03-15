Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde Geleneksel Önlük Giydirme Töreni Gerçekleşti

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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Geleneksel Önlük Giydirme Töreni, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın katılımıyla gerçekleşti.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla 2023'te yapılamayan önlük giydirme töreni, bu yıl ikinci sınıfların da katılımıyla Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlendi.

Toplamda 713 Tıp Fakültesi öğrencisinin önlük giydiği törene, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, Rektör Yardımcıları, Dekan Yardımcıları, akademisyenler öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, 14 Mart Tıp Bayramının geçmişinden bahsetti. 1918'den beri tıbbiyeli öğrenciler tarafından Tıp Bayramı olarak kutlanan 14 Mart tıbbiyeli öğrencilerin birlik ve beraberliği açısından önemli bir tarih olduğunu belirten Prof. Dr. Albayrak, günümüzde de bu anlamlı günün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Kovid-19 ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını vurgulayan Albayrak, Tıp Fakültesi öğrencilerinin her birinin birer sağlık neferi olarak bu üniversiteden mezun olacaklarını aktardı.

Yeni Türkiye Yüzyılına tıp alanında önemli katkılar sağlayacak bir neslin önlüklerini giyeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise: "Öğrencilerimiz çok kutsal bir göreve talip oldular. Bu sayede insanlığa dokunacak ve yapılacak çalışmalarla ülkemize tıp alanında büyük katkılar sağlayacaklar. Başarıları dolayısıyla hem öğrencilerimizi hem de ailelerini gönülden kutluyorum" dedi.

Konuşmasının başlangıcında; "Dünya nimetlerinin en azizlerinden biridir sağlık" diyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, günümüzde uzmanlaşmanın, modern bilimin ve yeni teknolojilerin yardımıyla tıp biliminin büyük bir hızla ilerlediğini söyledi.

"Tıp, İnsan Sevgisi Üzerine Şekillenen Zor Bir Sanattır"

Rektör Çomaklı: "Bu ilerlemede değişmeyen, önemini hep ilk sırada tutan bir etken var ki o da insan bilgisi ekipmanı. Kullandığı teknolojisi değişse de onu kullanan, işine yüreğini, emeğini, sabrını katan sağlık çalışanının insani değeri katlanarak arttı. Sağlık çalışanlarının ailelerinden uzakta fedakarca verdikleri mücadele, fiziksel ve ruhsal bütün emekleriyle ortaya koydukları savaş için onlara olan minnetimizin bir ifadesini bulmak çok güç. Tıp, insan sevgisi üzerine şekillenen zor bir sanattır. Hekimlerimiz mesai gözetmeksizin hastaların sağlık bulması için hizmet veriyorlar. Sağlıklı ve mutlu bir hayat sunma çabası içerisinde olan tüm hekim, akademisyen ve sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum. Ayrıca bu anlamlı günde ilk kez önlük giyme heyecanı yaşayan geleceğin doktor adaylarını ve ailelerini de yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM