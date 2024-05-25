Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Havza'ya Gelişinin 105. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Havza'ya Gelişinin 105. Yıl Dönümü Kutlandı

Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Havza\'ya Gelişinin 105. Yıl Dönümü Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü, Samsun'un Havza ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Havza'da düzenlenen resmi tören ve konuşmalarla Atatürk'ün Havza'da kalışının önemi vurgulandı.

25.05.2024 16:06  Güncelleme: 16:13
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü, Samsun'un Havza ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

25 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin yıl dönümü kapsamında Havza'da resmi tören düzenlendi. Kutlama Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından İlçe Stadı'nda düzenlenen 25 Mayıs resmi kutlama programına geçildi.

Törende konuşan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, "19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı Türk tarihinin bir dönüm noktasıdır. 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gelerek 18 gün kalmıştır. Bu süre zarfında Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Cumhuriyet'in temelleri burada atılmıştır. Atatürk'ün Havza'da kalmasının birinci nedeni, Havza'nın güvenli bir bölge olması ve Havzalı atalarımızın Mustafa Kemal'e sahip çıkmasıdır. İkinci neden ise, Atatürk'ün o dönemde böbrek rahatsızlığı nedeniyle Havza kaplıcalarında tedavi görmesidir. Atatürk, Havza kaplıcalarında şifa bulduğunu ifade etmiştir. Milli Mücadele döneminde Havzalılar üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Bugün de aynı inanç ve ruhla Havzalılar, Atatürk'e ve Cumhuriyetimize sahip çıkmaktadır" dedi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise Havza'nın Milli Mücadele'de önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gelmiş ve Kurtuluş Savaşı hazırlıkları burada başlamıştır. Yurdun işgali, ilk kez Havza'da düzenlenen mitinglerde protesto edilmiştir. Türk Kurtuluş Savaşı sürecinin başlangıcı sayılabilecek bu tarihi, bugün burada bir kez daha şanla, şerefle ve gururla anıyoruz ve kutluyoruz" diye konuştu.

Törende, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü kapsamında Samsun'dan getirilen bayrak, yürüyüşe katılan gençler tarafından Havzalı gençlere teslim edildi.

Çelenk koyma törenine ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Havza'ya Gelişinin 105. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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