Atça Mahallesi'nde Geleneksel Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Atça Mahallesi'nde Geleneksel Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Atça Mahallesi\'nde Geleneksel Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen 28. Ulusal Sultanhisar Atça Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun katılımla sona erdi. Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya katılanlara teşekkür ederek, birlikteliğin önemini vurguladı.

04.03.2025 10:14  Güncelleme: 10:16
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde sezonun son deve güreşi yoğun katılımla gerçekleşirken, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya "Birlikte güçlüyüz" diyerek festivale katılanlara teşekkür etti.

Sultanhisar'ın en büyük mahallesi olan Atça Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 28. Ulusal Sultanhisar Atça Geleneksel Deve Güreşi Festivali vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlandı. Atça Mahallesi'nde her yıl coşkuyla düzenlenen geleneksel deve güreşi sezonun da son güreşi olması nedeniyle güreşseverler tarafından büyük ilgi gördü. Ramazan Ayı'na rağmen güreş arenasını dolduran vatandaşlar 210 pehlivan devenin kıran kırana güreşlerini büyük bir heyecanla takip etti.

Güreşlerin ardından Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı öncülüğünde tüm CHP'li ilçe belediye başkanları olan fotoğrafı 'birlikte güçlüyüz' notu ile paylaşan Başkan Yıldırımkaya şu ifadelere yer verdi; "Bu yıl 28.sini düzenlediğimiz Geleneksel Atça Deve Güreşi Festivalimizde bizleri yalnız bırakmayan başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanımız Hikmet Saatçı, Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin, Nazilli Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik, Söke Belediye Başkanımız Mustafa İberya Arıkan, Germencik Belediye Başkanımız Burak Zencirci, Çine Belediye Başkanımız Mehmet Kıvrak, Bozdoğan Belediye Başkanımız Mustafa Galip Özel, Karacasu Belediye Başkanımız Mustafa Büyükyapıcı, Kuyucak Belediye Başkanımız Uğur Doğanca, muhtarlarımız ve meclis üyelerimiz ile festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tertip komitesine, genç devecilere, devecilik kültürüne gönül verenlere, güvenlik güçlerimize, belediye personelimize, halkımıza ve festival alanını dolduran herkese teşekkür ediyoruz" - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atça Mahallesi'nde Geleneksel Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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