Atık malzemeler tutuştu, gökyüzünü kara duman kapladı
Tutuşan plastiklerden çıkan kara duman gökyüzünü kapladı
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerinin arka tarafında bulunan depo bölümündeki atık malzemeler tutuştu. İçerisinde bulunan plastiklerin de yanmasıyla ortaya çıkan yoğun duman, kısa süreli panik oluştururken, yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Efeler ilçesinde birçok dükkanın bulunduğu Yağcılariçi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir işyerinin arka tarafında bulunan ve depo olarak kullanılan bölümdeki atık malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Karton ve plastiklerin yoğun olduğu alanda tutuşan plastikler sebebiyle ortaya çıkan kara duman gökyüzünü kapladı. Kara dumanları gören vatandaşlar paniğe kapılırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından işyerini saran dumanın tahliyesi gerçekleştirilirken, yangında maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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