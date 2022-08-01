Doğumunda doktoru, kariyer yolculuğunda danışmanı oldu - Son Dakika
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Doğumunda doktoru, kariyer yolculuğunda danışmanı oldu

01.08.2022 12:06
Doğumunda doktoru, kariyer yolculuğunda danışmanı oldu

Atlas Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri için Atlas Vadi Kampüse gelen aday öğrenci Hilal İlhan, bir sürprizle karşılaştı.

Atlas Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri için Atlas Vadi Kampüse gelen aday öğrenci Hilal İlhan, bir sürprizle karşılaştı. Dr. Yusuf Elgörmüş, doğumundan itibaren doktorluğunu yaptığı Hilal İlhan ile karşılaşınca, tercih danışmanlığını da bizzat kendisi yaptı.

YKS sınavının ardından tercih yapmaya hak kazanan gençleri bilgilendirmek ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için Atlas Vadi Kampüste gerçekleşen Tercih Atlası'nda ilginç bir buluşma yaşandı. Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, doğumundan itibaren doktorluğunu yaptığı Hilal İlhan ile karşılaşınca, tercih danışmanlığını da bizzat kendisi yaptı.

Hilal İlhan'ın babası Kemalettin İlhan bu tesadüfün kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Kızımızın doğumundan itibaren doktorluğunu yapan Yusuf Elgörmüş'ü burada görmek bizi hem mutlu etti, hem duygulandırdı. Hayatımızın en önemli anlarında yanımızda olan Yusuf hocama değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. Yusuf Elgörmüş şöyle konuştu: "Elbette duygulanmamak elde değil. Doğum kontrollerinden, neredeyse ergenlik dönemine kadar takibimizde olan insanları, kariyer hedeflerinde yol haritasını çizmek üzere yola çıkmış bireyler olarak görmek, hem keyif veriyor, hem de duygulandırıyor."

Atlas Üniversitesi öğrencileri ile birlikte üniversite gezisi yapan Hilal İlhan, Dil Konuşma Terapisi Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliği alanları hakkında önce o bölümlerin akademisyenlerinden, sonra tercih rehberlerinden, sonra da Dr. Yusuf Elgörmüş'ten bilgi aldı. Dr. Elgörmüş, yaşanan durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu sene 3'üncü akademik yılını yaşayacak olan üniversitenin düzenlediği Tercih Atlasında 5 Ağustos'a kadar; nitelikli ve akademik altyapı özelinde tasarlanan Atlas Vadi Kampüs yerleşkesinin imkanları, taban puanları, laboratuvarları, bursları, iş imkanları, sosyal aktiviteleri, araştırma merkezleri, kütüphaneleri, öğrenci kulüpleri, değişim programları gibi birçok konuda, akademisyenler ve okul öğrencileri tarafından bilgi verilmeye devam edilecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğumunda doktoru, kariyer yolculuğunda danışmanı oldu - Son Dakika

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