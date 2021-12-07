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ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı

07.12.2021 16:21
ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye personeli olan Kubilay Çıtak, ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye personeli olan Kubilay Çıtak, ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı.

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Kubilay Çıtak, ilçedeki bir bankanın ATM'sinden para çekmek istedi. İşlemi yapan Çıtak, cihazın bölmesinde kendisinin çektiğinden çok daha fazla para olduğunu fark etti. İşlemini ve bölmedeki parayı kontrol eden Çıtak, 1700 lirasının kendisine ait olmadığını anladı. Kendisinden önce ATM'de işlem yapan birinin parayı unuttuğunu anlayan Çıtak, hemen banka görevlilerine durumu bildirdi. Çektiği paranın çantasında olmadığını fark eden Filiz Diri de, bir süre sonra bankaya müracaat ederek durumu görevlilere bildirdi. Banka görevlileri, belediye personeli Çıtak'la irtibata geçerek paranın sahibine ulaştıklarını iletti. Çıtak, parayı sahibine teslim ederek insanlık ölmemiş dedirtti.

Paranın sahibi olan Filiz Diri, bir anlık dalgınlık sonucu ATM'den çektiği parayı almadan gittiğini belirterek, "Parayı almadığımı anlayınca hemen bankaya gittim. Benden sonra işlem yapan Kubilay Çıtak Bey, parayı bulmuş. Şimdi de bana teslim etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Parayı bulup sahibine teslim eden Çıtak ise, insanlık vazifesini yerine getirdiğini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı
ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı

Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş, Elbistan, ATM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika


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