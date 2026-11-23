Adıyaman'da Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenen Çocuk Girişimciliği Programı çerçevesinde geleceğin girişimci adayları, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Mehmet Torunoğlu, geleceğin girişimci adaylarıyla sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu. Çocukların hayallerini ve düşüncelerini dinleyen Torunoğlu, ziyaret kapsamında çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ederek mutluluklarına ortak oldu.

Çocukların küçük yaşlarda üretim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürüyle tanışmasının önemine dikkat çekilen programda, çocukların hayal kurmaya, üretmeye ve yeni fikirler geliştirmeye teşvik edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Programla çocukların girişimcilik dünyasını yakından tanımaları ve gelecekte kendi fikirlerini hayata geçirebilmeleri için farkındalık oluşturulması amaçlandı.