ATSO seçiminde 18 meslek grubu için oy verme işlemi 17.00\'ye kadar sürüyor

ATSO seçiminde 18 meslek grubu için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATSO meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri, 18 meslek grubunun katılımıyla ATSO Hizmet Binası'nda yoğun ilgiyle sürüyor. Oy verme işlemi 17.00'de tamamlanacak; polis yoğun güvenlik önlemleri aldı ve oylar gün içinde sayılarak sonuçlar belirlenecek.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı.
ATSO Hizmet Binası'na akın eden üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seçimler devam ediyor. 18 Meslek grubunun yer aldığı seçimlerde kalabalık ve yoğun ilgi büyük oldu. İş dünyasının büyük heyecanla beklediği sonuçlar sandıkların açılmasıyla belli olacak. İlginin büyük olduğu seçimde polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemleri aldı. Seçim 17: 00 itibariyle tamamlanacak.
Oy kullanımının tamamlanmasının ardından gün içerisinde sandıklardaki oylar tek tek sayılarak sonuçlar belirlenecek.
Kaynak: İHA
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