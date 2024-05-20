Attan düşen hasta için helikopter ambulans havalandı
VAN - Van'ın Çatak ilçesinde attan düşen 55 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı.
Çatak ilçesindeki Yıldız Tepe Yaylası'nda attan düşme sonucu genel beden travması olan 55 yaşındaki hastanın ileri tetkik tedavi için helikopter ambulans talep edildi. Bunun üzerine hemen havalanan helikopter ambulansla ilçeden alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.
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