Auran Kozmetik: Kadınların Gücüyle Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Auran Kozmetik: Kadınların Gücüyle Büyüyor

Auran Kozmetik: Kadınların Gücüyle Büyüyor
22.07.2025 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Auran Kozmetik, çalışan kadınların emeğiyle güzellik ve güç yaratıyor.

Kayseri'de faaliyet gösteren ve Türkiye'nin yerli markalarından olan Auran Kozmetik, bünyesinde çalıştırdığı kadınların gücüyle büyüyor.

Türkiye'nin yerli markalarından olan Auran Kozmetik, bünyesinde çalışan kadınların gücü ve emeği ile büyümeye devam ediyor. Ev ekonomisine katkı sunan kadınların emekleri de Auran Kozmetik ile güzel kokulara dönüşüyor.

Auran Kozmetik'te üretim personeli olarak çalışan Döndü Erkoç, "Auran ile 3 yıl önce tanıştım. 3 tane çocuğum var. Ben küçük çocuğumu gezdirirken denk gelmişti. Bizim apartmanımızın altına açılmıştı. Fatma hanımın teşviki ile işe başladım. 'Yapabilirsin, biz seninle birlikte bu yolda yürüyebiliriz' diyerek beni teşvik etmişti. Daha sonra da kurucumuz Abdullah bey ile tanıştık. Hayatıma bambaşka bir kapı açıldı. Abdullah beyin heyecanı da her şekilde hepimizi sardı. Bu şekilde bir işe başlamış olduk. İlk elemanları olarak her şeyi onlardan öğrendim. Burası aynı zamanda benim de ilk iş yerim. İlk defa çalışmaya yönlendirildim burası ile. Benim 4 yaşında çocuğum vardı ve nasıl yapacağıma dair de kaygılarım vardı. Bu şekilde başladım. Yaptıkça, ürettikçe hoşumuza gitti. Daha çok sevdik ve daha çok bağlandık. Auran denildiği zaman bizim için bambaşka bir dünya oldu. Üretmek çok güzel. Başarmak ve bu alanda yürümek, bir aile olup iş anlamında da başarıyı kazanmak bence her kadının tatması gereken bir duygu" dedi.

Kimya Teknikeri Fatmanur Cingi ise, "Auran ailesine bir buçuk yıl önce dahil oldum. Burada bir kadın olarak üretmek aşırı özgüvenli ve kendini güçlü hissettiriyor. İnsan kendisine verdiği değeri ve saygıyı daha fazla anlıyor. Bizleri destekleyen Abdullah bey ve üretim şefimiz Fatma hanımla beraber daha da güzelleşiyor bu duygular. Bu bizim için çok önemli ve özellikle kadın topluluğu olduğumuzdan dolayı bizim için büyük bir avantaj. Her üründe kendi emeğimizin olmasının da insana büyük katkısı oluyor. Bir kadın güçlenirse bir toplum nefes alır. Biz her gün bu nefesi büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Paketleme sorumlusu Sırma Karataş da, "2 senedir burada paketleme sorumlusu olarak çalışıyorum. Gerçekten çok güzel hissediyorum bu konuda kendimi. Öncelikle işe başladığımda kokular hakkında hiçbir fikrim yoktu. Neyin nerede kullanıldığı hakkında bir fikrim yoktu. Başladığımda bu işi yapabilir miyim diye çok heyecanlanmıştım ama zamanla yaptıkça çok hoşuma gitmeye başladı. Özellikle paket bölümüne geçtikten sonra internette fenomenlerin benim yaptığım ürünleri açtığında tüm Türkiye'ye tanıttığında bunları yapan benim diye gerçekten çok gururlandım. Çalışmak bir kadın için bence çok önemli. Yaşın hiçbir önemi yok bence. Ev hanımıyım, ben bu işi yapabilir miyim demeye kimsenin hakkı yok diye düşünüyorum. Kendimize gerçekten sınır koymamalıyız. Çalışmak isteyen her kadına özellikle ev hanımlarına kendilerinin yeni bir rolleri olduğunu biliyorum. Özellikle çalışma rolü benim için çok güzel oldu" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, kayseri, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Auran Kozmetik: Kadınların Gücüyle Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe’den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için ’tutuksuz yargılama’ çağrısı AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
Ordu’da eğlence merkezinde kavga 1 kişi hayatını kaybetti Ordu'da eğlence merkezinde kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
Resmen açıklandı Onyekuru Süper Lig’e geri döndü Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
Samsun’da işçiler ölümden döndü İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu Samsun'da işçiler ölümden döndü! İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu
Batman’da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi
Belçika Kralı Philippe: Gazze’deki durum insanlık için bir utanç Belçika Kralı Philippe: Gazze'deki durum insanlık için bir utanç

15:03
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
20:37
Göztepe yeni formalarını tanıttı Görenler bir daha baktı
Göztepe yeni formalarını tanıttı! Görenler bir daha baktı
20:25
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip
Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
20:22
Maydonoz Döner’in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek
Maydonoz Döner'in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek
20:16
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
20:15
Tekirdağ’da anız yangını büyüdü
Tekirdağ'da anız yangını büyüdü
20:06
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
20:00
İBB’ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
19:37
Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
19:20
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli’den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 15:26:47. #7.13#
SON DAKİKA: Auran Kozmetik: Kadınların Gücüyle Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.