Auran Kozmetik: Kadınların Gücüyle Büyüyor

Türkiye'nin yerli markalarından olan Auran Kozmetik, bünyesinde çalışan kadınların gücü ve emeği ile büyümeye devam ediyor. Ev ekonomisine katkı sunan kadınların emekleri de Auran Kozmetik ile güzel kokulara dönüşüyor.

Auran Kozmetik'te üretim personeli olarak çalışan Döndü Erkoç, "Auran ile 3 yıl önce tanıştım. 3 tane çocuğum var. Ben küçük çocuğumu gezdirirken denk gelmişti. Bizim apartmanımızın altına açılmıştı. Fatma hanımın teşviki ile işe başladım. 'Yapabilirsin, biz seninle birlikte bu yolda yürüyebiliriz' diyerek beni teşvik etmişti. Daha sonra da kurucumuz Abdullah bey ile tanıştık. Hayatıma bambaşka bir kapı açıldı. Abdullah beyin heyecanı da her şekilde hepimizi sardı. Bu şekilde bir işe başlamış olduk. İlk elemanları olarak her şeyi onlardan öğrendim. Burası aynı zamanda benim de ilk iş yerim. İlk defa çalışmaya yönlendirildim burası ile. Benim 4 yaşında çocuğum vardı ve nasıl yapacağıma dair de kaygılarım vardı. Bu şekilde başladım. Yaptıkça, ürettikçe hoşumuza gitti. Daha çok sevdik ve daha çok bağlandık. Auran denildiği zaman bizim için bambaşka bir dünya oldu. Üretmek çok güzel. Başarmak ve bu alanda yürümek, bir aile olup iş anlamında da başarıyı kazanmak bence her kadının tatması gereken bir duygu" dedi.

Kimya Teknikeri Fatmanur Cingi ise, "Auran ailesine bir buçuk yıl önce dahil oldum. Burada bir kadın olarak üretmek aşırı özgüvenli ve kendini güçlü hissettiriyor. İnsan kendisine verdiği değeri ve saygıyı daha fazla anlıyor. Bizleri destekleyen Abdullah bey ve üretim şefimiz Fatma hanımla beraber daha da güzelleşiyor bu duygular. Bu bizim için çok önemli ve özellikle kadın topluluğu olduğumuzdan dolayı bizim için büyük bir avantaj. Her üründe kendi emeğimizin olmasının da insana büyük katkısı oluyor. Bir kadın güçlenirse bir toplum nefes alır. Biz her gün bu nefesi büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

2 senedir burada paketleme sorumlusu olarak çalışıyorum. Gerçekten çok güzel hissediyorum bu konuda kendimi. Öncelikle işe başladığımda kokular hakkında hiçbir fikrim yoktu. Neyin nerede kullanıldığı hakkında bir fikrim yoktu. Başladığımda bu işi yapabilir miyim diye çok heyecanlanmıştım ama zamanla yaptıkça çok hoşuma gitmeye başladı. Özellikle paket bölümüne geçtikten sonra internette fenomenlerin benim yaptığım ürünleri açtığında tüm Türkiye'ye tanıttığında bunları yapan benim diye gerçekten çok gururlandım. Çalışmak bir kadın için bence çok önemli. Yaşın hiçbir önemi yok bence. Ev hanımıyım, ben bu işi yapabilir miyim demeye kimsenin hakkı yok diye düşünüyorum. Kendimize gerçekten sınır koymamalıyız. Çalışmak isteyen her kadına özellikle ev hanımlarına kendilerinin yeni bir rolleri olduğunu biliyorum. Özellikle çalışma rolü benim için çok güzel oldu" dedi.