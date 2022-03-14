Av yasağına titizlikle uyma çağrısı - Son Dakika
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Av yasağına titizlikle uyma çağrısı

14.03.2022 13:55
Av yasağına titizlikle uyma çağrısı

Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü, 15 Mart tarihinde başlayacak iç sularında avlanma yasağına titizlikle uyulması çağrısı yaptı.

Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü, 15 Mart tarihinde başlayacak iç sularında avlanma yasağına titizlikle uyulması çağrısı yaptı.

Su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla hazırlanan amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince; 15 Mart - 15 Haziran 2022 tarihleri arasındaki üç aylık dönemde iç sularımızda mevcut sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali gibi balıkların amatör ve ticari amaçlı olarak avlanması yasaklanıyor. Konuyla ilgili açıklamada, koruma ve kontrolle vazifeli kamu görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerde, yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacağı belirtilerek, "Bu kapsamda ilimizde ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için; tatlı su balıklarının çoğunluğunun üreme dönemi olan 15 Mart - 15 Haziran 2022 tarihleri arasındaki mevcut av yasağına, vatandaşlarımızca titizlikle riayet edilmesi ve denetimlerde görevli kamu personeline kontroller sırasında yardımcı olunması büyük önem arz etmektedir. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Tarım, Mart, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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