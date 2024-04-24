Avcılar Belediyesi 23 Nisan'da Irmak Arıcı Konseri Düzenledi - Son Dakika
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Avcılar Belediyesi 23 Nisan'da Irmak Arıcı Konseri Düzenledi

Avcılar Belediyesi 23 Nisan\'da Irmak Arıcı Konseri Düzenledi

Avcılar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Irmak Arıcı konseri düzenledi. Konserde çocuklar doyasıya eğlendi.

24.04.2024 09:56  Güncelleme: 10:09
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Avcılar Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Irmak Arıcı konseri etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar konserde doyasıya eğlendi.

Avcılar Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde sanatçı Irmak Arıcı konseri düzenlendi. Halide Edip Adıvar Parkı'nda yapılan konsere Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, ve birçok vatandaş katıldı. Sanatçı Irmak Arıcı, en sevilen şarkılarını Avcılarlı vatandaşlar için söylerken çocuklar ise doyasıya eğlendi. Konser sırasında sahneye çıkan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Arıcı'ya iki adet plaket verirken adına da fidan dikildiğini söyledi. Gün içerisinde 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler de yapıldı.

Etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, "Bugün 23 Nisan 2024. Bundan 104 yıl önce Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Birinci Meclis'i açtığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı günün 104. yıl dönümü. Böylesine bir anlamlı günde ve çocuklara armağan ettiği günü, yine çocuklarımızla gündüzden başlayan etkinliklerimizle doyasıya kutladık. Şimdi de konserimizle beraber bayramımızı tamamlayacağız. Mutluyuz. Çocuklarımız gün boyunca eğlendi. Günün anlam ve önemine dair birçok aktivitede bulundular. Onların eğlenmesi bizleri de eğlendirdi. Tabi 2024'e geldiğimizde o günleri çok daha iyi anlıyoruz. O günler bir milletin geleceğini tayin edecek bir ortak akıl hareketiydi. Anadolu'nun, Trakya'nın bütün bölgesi ile bir arada kardeşliğin, birlikteliğin, zafere yansımasıydı aslında o günkü fikir ve temel. O anlamıyla bugüne baktığımızda yine birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğu dönemden geçiyoruz. Biz Avcılarımızda bu güzel kentimizde yine kardeşçe bir arada yaşayacak ve Avcılarımıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avcılar Belediyesi 23 Nisan'da Irmak Arıcı Konseri Düzenledi - Son Dakika

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