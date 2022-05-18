Avcılar Belediyesi'ne Çocuk Dostu Şehirler Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar Belediyesi'ne Çocuk Dostu Şehirler Ödülü

18.05.2022 10:34
Avcılar Belediyesi'ne Çocuk Dostu Şehirler Ödülü

Avcılar Belediyesi’nin "Avcılar'da Çocukların Yerel Yönetime Katılımının Arttırılması ve Kapasite Geliştirilmesi" projesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nden ''Çocuk Dostu Şehirler'' ödülü aldı.

Avcılar Belediyesi'nin "Avcılar'da Çocukların Yerel Yönetime Katılımının Arttırılması ve Kapasite Geliştirilmesi" projesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nden "Çocuk Dostu Şehirler" ödülü aldı.

Avcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Avcılar'da Çocukların Yerel Yönetime Katılımının Arttırılması ve Kapasite Geliştirilmesi" projesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasını kazanarak 'Çocuk Dostu Şehirler" ödülünü kazandı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis toplantısının ardından gerçekleştirilen törende ödülünü, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBB Başkanı Fatma Şahin'den aldı.

Törenin ardından projenin detaylarını paylaşan Başkan Turan Hançerli, "Projemizin hedefi ilçemizdeki 3-18 yaş arası çocukların kentimizin yönetimine katılımını arttırmak. Özellikle dezavantajlı çocuklarımızı da dahil etmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında çocuklarımızla atık yönetimi ve çevre bilinci kazandırmaya yönelik faaliyetler yürüteceğiz. Böylece yarınımızı emanet edeceğimiz çocuklarımıza hem çevre bilinci aşılayacağız hem de şehrin yönetiminde söz sahibi olma şansı vereceğiz. Projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Her alanda öncü bir belediye olma yolunda emin adımla hedeflerimize ilerliyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Mardin Büyükşehir Belediyesine ödül Mardin Büyükşehir Belediyesine ödül ÇOCUKLARDA 'GİZEMLİ HEPATİT' VAKALARININ ŞİFRELERİ ÇÖZÜLÜYOR ÇOCUKLARDA 'GİZEMLİ HEPATİT' VAKALARININ ŞİFRELERİ ÇÖZÜLÜYOR
Kaynak: ANKA

Turan Hançerli, Avcılar, Türkiye, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avcılar Belediyesi'ne Çocuk Dostu Şehirler Ödülü - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Üç Kız Kardeş'in son bölümünde ne oldu? Nihat, Rüçhan'ı ne karşılığında tehdit etti?
10:11 Evinde öğrencisiyle iki kez cinsel ilişkiye giren öğretmeni, aynı okuldaki kocası yakalattı
10:10 ABD'de süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti! Katliamcının tutuğu günlük her şeyi ortaya çıkardı
10:06 Fenerbahçe'de gündem Manuel Lopez: Arjantinli golcüye Türkiye yolu göründü
10:05 Beste Açar hamile olduğu iddialarını yalanladı
10:04 Niksar'da işçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
10:00 NATO'dan Finlandiya ve İsveç'in başvurusu sonrası Stoltenberg'ten Türkiye vurgusu: Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır
09:51 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Azra, Efe'den tekrar ayrılacak mı?
02:53 Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu!
09:51 Ukrayna'dan müzakere açıklaması: Rusya hala basmakalıp düşüncesini koruyor, ilerleme olmadığı için süreç askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 10:42:40. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi'ne Çocuk Dostu Şehirler Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement