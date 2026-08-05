Avcılar Belediyesi’nde ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 12 gözaltı

Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında 4 ilde yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Avcılar Belediyesi 'İhaleye Fesat Karıştırma' soruşturması çerçevesinde, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları yapılması ihalesinde; Kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırmaksızın yüksek teklif alarak ihalenin maliyetini yükselttiği ve kamu zararı oluşmasına sebebiyet verdikleri tespit edilen 13 şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Bugün İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bitlis olmak üzere toplam 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.