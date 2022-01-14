Üye Girişi
Avcılardan birlik güveci - Son Dakika

Avcılardan birlik güveci

14.01.2022 16:20
Avcılardan birlik güveci

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Tatkavaklı Avcılar Kulübü, geleneksel 'birlik güveci'nde üyelerini ve misafirlerini bir araya getirdi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Tatkavaklı Avcılar Kulübü, geleneksel 'birlik güveci'nde üyelerini ve misafirlerini bir araya getirdi.

Av maceralarının anlatıldığı organizasyonda doğal hayatı korumak için yasal ve kuralına uygun olarak yapılan avın önemine vurgu yapıldı.

Avcılık eğitimlerinden atıcılık yarışmalarına kadar birçok özel etkinlikle üyelerine 1971 yılından beri hizmet veren Tatkavaklı Avcılar Kulübü, birlik ve beraberlik maksadıyla bütün avcıları güveç başında buluşturdu.

500'e yakın üyesi bulunan kulübün bu faaliyetine Kayabaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Adıgüzel ev sahipliği yaptı. Siyasi parti ve STK temsilcilerinin de katıldığı 'Birlik Güveci'nde, yasal av döneminde avlanan bıldırcın ve üveyikler güveçte pişirilerek afiyetle yendi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Tatkavaklı Avcılar Kulübü Başkanı Zafer Efe; "Belgeli ve av kurallarına uyan doğa dostu avcılarımızı ve değer verdiğimiz önemli misafirlerimizi her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bu organizasyonda bir araya getirdik. Doğaya ve atıcılığa gönül veren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Avcılardan birlik güveci

YORUMLAR
500

Mustafakemalpaşa, Tatkavaklı, Avcılar, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Avcılardan birlik güveci - Son Dakika


Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün         
16:23
Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi         
16:20
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!         
14:05
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56

Son Dakika Haberleri
16:19 Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi
16:17 Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti!
15:56 3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı
15:54 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!
15:53 İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak
15:51 Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Umut Evirgen ilk kez görüntülendi! Daha önce Tuba Büyüküstün'le birlikteydi
15:42 Duyanlar inanamıyor! İşini sıkıcı bulan adam, açtığı davayla 612 bin TL tazminat kazandı
15:19 Terör şehidi bakan Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak MHP'den istifa etti!
15:07 Türkiye için gurur günü! Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan TCG Ufuk hizmete başladı
14:57 Aslan'da büyük sıkıntı! Resmi siteye göre Galatasaray'da Fatih Terim'in görevi devam ediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 16:26:33. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılardan birlik güveci - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement