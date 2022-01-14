Avcılardan birlik güveci - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Tatkavaklı Avcılar Kulübü, geleneksel 'birlik güveci'nde üyelerini ve misafirlerini bir araya getirdi.

Av maceralarının anlatıldığı organizasyonda doğal hayatı korumak için yasal ve kuralına uygun olarak yapılan avın önemine vurgu yapıldı.

Avcılık eğitimlerinden atıcılık yarışmalarına kadar birçok özel etkinlikle üyelerine 1971 yılından beri hizmet veren Tatkavaklı Avcılar Kulübü, birlik ve beraberlik maksadıyla bütün avcıları güveç başında buluşturdu.

500'e yakın üyesi bulunan kulübün bu faaliyetine Kayabaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Adıgüzel ev sahipliği yaptı. Siyasi parti ve STK temsilcilerinin de katıldığı 'Birlik Güveci'nde, yasal av döneminde avlanan bıldırcın ve üveyikler güveçte pişirilerek afiyetle yendi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Tatkavaklı Avcılar Kulübü Başkanı Zafer Efe; "Belgeli ve av kurallarına uyan doğa dostu avcılarımızı ve değer verdiğimiz önemli misafirlerimizi her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bu organizasyonda bir araya getirdik. Doğaya ve atıcılığa gönül veren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA