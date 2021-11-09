Üye Girişi
Avluburun'da doğalgaz çalışmaları başladı - Son Dakika

Avluburun'da doğalgaz çalışmaları başladı

09.11.2021 10:12
Avluburun'da doğalgaz çalışmaları başladı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Avluburun Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Avluburun Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Uzun zamandır doğalgaz gelmesini bekleyen Avluburun Mahallesi sakinlerine Mustafa Kocaman, Ağustos ayında yapılan meclis toplantısında müjdeyi vermişti. Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde Avluburun Mahallesi'nde doğalgaz çalışmaları başladı. Avluburun Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kocaman, "Avluburun'a sözümüz vardı. 14 kilometreyi bulacak olan kazı çalışmalarını başlattık, mümkün olan en kısa zamanda hemşehrilerimizi doğalgaza kavuşturacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Süreç boyunca desteklerini bizden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Avluburun'da doğalgaz çalışmaları başladı
Avluburun'da doğalgaz çalışmaları başladı
Avluburun'da doğalgaz çalışmaları başladı
Avluburun'da doğalgaz çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Mustafa Kocaman, Doğalgaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Avluburun'da doğalgaz çalışmaları başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz 10:09 Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son dakika hava durumu! İstanbul, İzmir ve Ankara'da 5 günlük hava tahmini 09:58 Son dakika hava durumu! İstanbul, İzmir ve Ankara'da 5 günlük hava tahmini Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne sermesi ses getirdi 09:40 Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne sermesi ses getirdi
Meksika koronavirüsü tespit etmek için köpekleri eğitiyor! İlk sonuçlar oldukça tatmin edici 09:38 Meksika koronavirüsü tespit etmek için köpekleri eğitiyor! İlk sonuçlar oldukça tatmin edici 9 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira? 09:20 9 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira? Belediye Meclisinde 09:03 Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor 08:00 Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları 07:17 Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları

Son Dakika Haberleri
10:08 Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz
10:06 150 yıldır duran kutudan 15 milyon yıl önce yaşamış salyangozlar çıktı
09:58 Son dakika hava durumu! İstanbul, İzmir ve Ankara'da 5 günlük hava tahmini
09:49 Bankaların yeni promosyon ücretleri belli oldu! Maaşını taşıyan emekliye 2 bin liraya varan ödeme
09:46 Direksiyon başında epilepsi krizi geçiren adam, 3 farklı yere çarptıktan sonra durabildi
09:39 Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne sermesi ses getirdi
09:39 Bir anda saldıran yılan, adamın atardamarını kopardı
09:31 Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Kasım 2021 Dolar kaç TL?
09:19 9 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira?
09:12 Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı! 1550 personel katılıyor
Edirne merkezli Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon!         
10:13
150 yıldır duran kutudan 15 milyon yıl önce yaşamış salyangozlar çıktı 150 yıldır duran kutudan 15 milyon yıl önce yaşamış salyangozlar çıktı         
10:07
Bankaların yeni promosyon ücretleri belli oldu! Maaşını taşıyan emekliye 2 bin liraya varan ödeme Bankaların yeni promosyon ücretleri belli oldu! Maaşını taşıyan emekliye 2 bin liraya varan ödeme         
09:49
Bir anda saldıran yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda saldıran yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Kasım 2021 Dolar kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Kasım 2021 Dolar kaç TL?         
09:32
Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı! 1550 personel katılıyor Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı! 1550 personel katılıyor         
09:12
Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı         
08:20
Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk yorum: Onaylamak mümkün değil Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk yorum: Onaylamak mümkün değil         
07:21
Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti         
00:50
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor         
17:29
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti         
16:36
Şarkıcı Amy Winehouse'un eşyaları bağımlılık sorunları olan gençler için müzayedeye çıktı Şarkıcı Amy Winehouse'un eşyaları bağımlılık sorunları olan gençler için müzayedeye çıktı         
16:05
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 10:17:20. #1.12#
SON DAKİKA: Avluburun'da doğalgaz çalışmaları başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement