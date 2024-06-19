Avrasya Tüneli'nde Yeni Trafik Rekoru

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından 13 Haziran Perşembe günü Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını paylaştı. Bakan Uraloğlu, iki kıtayı birleştiren en kısa yol olan Avrasya Tüneli'nin yeni rekor kırdığını belirterek, "13 Haziran Perşembe günü 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA