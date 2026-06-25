Avrupa'da Sıcak Dalga: 262 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'da Sıcak Dalga: 262 Ölü

25.06.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da 50, İspanya'da 212 can kaybı. Aşırı sıcaklar hafta sonuna kadar devam edecek.

Avrupa, aşırı sıcaklarla mücadele ederken Fransa'da sıcaklık nedeniyle hayatı kaybedenlerin sayısı 50'ye, İspanya'da ise 212'ye yükseldi.

Avrupa, onlarca can kaybı, elektrik kesintileri, okul ve kültürel mekanların kapanmasına neden olan sıcak dalgasıyla mücadele ediyor. Meteorologlar, aşırı sıcaklıkların hafta sonuna kadar devam edebileceği konusunda uyardı. İngiltere'de Haziran ayı için en yüksek sıcaklık kayıtlara geçerken sıcaklık İngiltere'nin güneyinde 36,1 santigrat dereceye ulaştı. Paris'te sıcaklıklar Haziran ayı rekoru olan 40,9 santigrat dereceye ulaştı.

Fransa'da can kaybı 50'ye yükseldi

Fransa'nın yaklaşık 80 yıl önce kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak gününden bir sonraki gün olarak kayıtlara geçti. Güneybatıdaki Pissos kasabasında sıcaklıklar 44,3 santigrat dereceye ulaştı. Fransız yetkililer, 48 kişinin boğularak 2 çocuğun da bir araçta sıcaklar sonucu toplam 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalya Sağlık Bakanlığı Floransa, Milano, Roma, Torino ve Verona dahil olmak üzere 16 şehirde en yüksek sıcaklık alarmı verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sıcak dalgasının daha da yoğunlaşabileceği, Pazar ve Pazartesi günleri arasında zirveye ulaşabileceği kaydedildi.

İspanya'da can kaybı 212

İspanya'da ise, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkların günlerce sürmesinin ardından 2 yaşlı kişinin sıcak çarpmasından öldüğü bildirildi. İspanya'da sıcaklar nedeniyle 21-24 Haziran tarihleri arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 212'ye yükseldi. Cumartesi günü 13, Pazar günü 38, Pazartesi günü 66 ve Salı günü ise 95 can kaybı kaydedildi. Kuzeydeki Cantabria bölgesinde kaydedilen en yüksek sıcaklık 43,7C ile sıcaklık rekoru kırıldı. Ancak ulusal hava durumu ajansı AEMET'e göre, Haziran ayının sonlarında kaydedilen en sıcak günlerin bugün itibariyle hafiflemeye başladı. - PARİS

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avrupa'da Sıcak Dalga: 262 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum

14:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:19
İşet Dünya Kupası’nda son 32 turunun ilk eşleşmesi Tarihte bir ilk
İşet Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi! Tarihte bir ilk
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:47:49. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa'da Sıcak Dalga: 262 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.