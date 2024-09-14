Avrupa Hareketlilik Haftası Beyoğlu'nda Etkinliklerle Kutlanacak - Son Dakika
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Avrupa Hareketlilik Haftası Beyoğlu'nda Etkinliklerle Kutlanacak

Avrupa Hareketlilik Haftası Beyoğlu\'nda Etkinliklerle Kutlanacak

Beyoğlu'nda 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, masa tenisi turnuvası ve çeşitli spor aktiviteleri ile zenginleştirilecek. Etkinlikler, sağlıklı yaşam için toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

14.09.2024 10:24  Güncelleme: 10:43
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Avrupa Hareketlilik Haftası Beyoğlu'nda yedi gün boyunca devam edecek olan birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gençlerin yarışacağı Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek.

16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında Beyoğlu'nda özel etkinlikler düzenlenecek. Beyoğlu Belediyesi, sağlıklı yaşam için toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla toplumun her kesimini harekete geçirecek dolu dolu etkinlik takvimi hazırladı. Yedi gün sürecek etkinlikler kapsamında; turnuvalardan deniz sporlarına, yogadan sabah sporlarına ve emeklilere özel olarak gerçekleştirilecek doğa yürüyüşlerine kadar birçok etkinlik ile Beyoğlu sakinleri hareketli bir hafta geçirecek.

İki gün sürecek masa tenisi turnuvası yapılacak

Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında Beyoğlu'nda düzenlenecek en önemli etkinliklerden birisi de Masa Tenisi Turnuvası olacak. 21-22 Eylül tarihlerinde Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek olan turnuva iki gün sürecek. Turnuva, Beyoğlu Belediyesi, Masa Tenisi Federasyonu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek. 21 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak olan turnuva, 22 Eylül Pazar günü saat 17.00'da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Turnuvada birinci olan sporculara tablet, ikinci olan sporculara raket, üçüncü olan sporculara ise çift kişilik Vialand bileti hediye edilecek.

Turnuvalar ve deniz sporları etkinlikleri düzenlenecek

16 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'da Beyoğlu Belediyesi'nin altı farklı noktada bulunan spor tesislerinde eş zamanlı olarak Penaltı Turnuvası düzenlenecek. Çocuklara Yönelik gerçekleştirilecek olan turnuvada dereceye giren ilk üç takıma madalya takdim edilecek. Etkinliklerin bir diğer adresi de Haliç Sahili olacak. Haliç Sahil'de 18 Eylül Çarşamba günü Kürek Gezintisi, 21 Eylül Cumartesi günü de Kürek Deneyimi etkinlikleri yapılacak. 19 Eylül Perşembe günü Terra Santa Manastırı'nda Yoga etkinliği, 20 Eylül Cuma günü de Okmeydanı Fetih Spor Tesisleri'nde Ayak Tenisi Turnuvası düzenlenecek.

Emeklilere özel etkinlikler gerçekleştirilecek

Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında Emeklilere özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. 16 Eylül Pazartesi Günü Emekli Evi'nde Sandalye Yogası etkinliği düzenlenecek. İlçede yaşayan emeklileri hem hareket etmeye teşvik etmek hem de gündelik hayatlarında hareketliliği alışkanlık haline getirmeyi amaçlayan etkinlik, emeklilere uygun bir şekilde spor eğitmeni eşliğinde yapılacak. Ayrıca 17 ve 19 Eylül tarihlerinde de Kefken Gençlik Kampında misafir edilen emeklilerle birlikte yürüyüş düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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