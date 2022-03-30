Avrupa Şampiyonu Akbaş'tan Müdür Dağdeviren ziyaret - Son Dakika

Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş'tan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e ziyaret.

Hırvatistan'da düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Hırvat rakibi Nikolina Cacic'i ilk rauntta yenerek Avrupa Şampiyonu olan Hatice Akbaş ailesiyle birlikte Emniyet Müdürü Dağdeviren'i ziyaret etti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Dağdeviren, şampiyonada Türk bayrağının göndere çekilmesinin önemine değinerek Akbaş'ı tebrik edip başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. - MALATYA