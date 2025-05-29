Avşa Adası\'nda Kurban Bayramı Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk arttı. Tatilcilerin ilgisiyle birlikte hareketlilik yaşayan adada, esnaf ve vatandaşlar bayrama hazırlıklarını sürdürüyor.

Avşa Adası'nda bayrama sayılı günler kala yoğunluk gözlemlenirken, sahil kesimleri başta olmak üzere çarşı ve pazar alanlarında kalabalıklar oluşmaya başladı. Esnafın bayram hazırlıkları son aşamaya gelirken, konaklama tesislerinde doluluk oranlarının yükseldiği öğrenildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, "Belediye olarak ada hazırlığını yaptı, tüm hazırlıklarını gerçekleştirdi. Şimdi de adada faaliyet gösterecek esnaflarımız hazırlıklarını tamamlıyorlar, son aşamalara getiriyorlar. O yüzden biz bayrama belediye olarak hazırız. Esnaflarımız da bir an önce elini çabuk tutarsa hazır olacaklar, öyle gözüküyor. Hazırlar, Avşa zaten doğasıyla hazır. Avşa'da bu yaz insanlar, turistler çok güzel, keyifli vakit geçirecek" dedi.

Avşa Adası'na bayram süresince deniz yolu ile yoğun ziyaretçi akını bekleniyor. - BALIKESİR