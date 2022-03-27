Avşarelleri Derneği'nde olağan genel kurul yapıldı - Son Dakika
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Avşarelleri Derneği'nde olağan genel kurul yapıldı

27.03.2022 15:05
Avşarelleri Derneği'nde olağan genel kurul yapıldı

Avşarelleri Derneği'nde yapılan 2. Olağan Genel Kurul'da kurucu ve mevcut başkan Okan Avşarkocaoğlu yeniden başkan seçildi.

Avşarelleri Derneği'nde yapılan 2. Olağan Genel Kurul'da kurucu ve mevcut başkan Okan Avşarkocaoğlu yeniden başkan seçildi.

Avşarelleri Derneği'nde yapılan genel kurula, kurucu ve mevcut başkan Okan Avşarkocaoğlu, başkan yardımcıları ve üyeler katıldı. Genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Okan Avşarkocaoğlu; "Derneğimiz 2018 yılında 17 kurucu üye ile kurduk. Genel kurulumuzu 3 yılda bir yapıyoruz. Bugün ki üye sayımız 118 kişi. Derneğimizin kurulma amacı yöremizdeki olup biten olayları insanlarımıza duyurmak. Yöremiz üzerinde yapabileceğimiz kalkınma hareketleri varsa onları yönlendirebilmek. Benden başka bir aday yok. Öyle bir sıkıntımızda yok. Görev almak isteyen herkes görev alabilir. Şu an için tek adayız. Adaylık konusunda bir gelişme yok şuan için ama aday olursa da problem yok. Herkes derneğimizde görev alabilir" dedi.

Ayrıca gerçekleşen genel kurula üyeler tarafından yoğun ilgi gösterilirken, kurucu ve mevcut başkan Okan Avşarkocaoğlu tek aday çıktığı seçimde yeniden başkan seçildi. - KAYSERİ

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Avşarelleri Derneği'nde olağan genel kurul yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avşarelleri Derneği'nde olağan genel kurul yapıldı - Son Dakika
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