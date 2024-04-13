Avukat Ahmet Alp Nehir\'in Avukatlık Bürosu Açıldı

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Avukat Ahmet Alp Nehir'in Avukatlık Bürosu çok sayıda davetlinin katılımı ile açıldı.

Başarılı bir staj sonrası Avukatlığa başlayan ve geleceğin başarılı avukatı olarak gösterilen Avukat Ahmet Alp Nehir'in Avukatlık Bürosu açması sevenleri tarafından sevinçle karşılandı.

Açılış Programına Ak Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan, Milli Eğitim Eski İl Müdürü Fevzi Budak, Erzurum Barosu avukatları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, bol müşteri dileklerini iletti.

Avukatlık mesleğinin hukukun, adaletin sağlanması noktasında önemli bir meslek olduğunu, adaletin ilk durağının da avukatın müvekkili savunması noktasında oluşmaya başladığının altını çizen Mehmet Emin Öz, 'Hukukun, adaletin olmadığı bir yerde demokrasiden bahsetmek mümkün olmaz' dedi.

Avukat Ahmet Alp Nehir'de yaptığı konuşmada, "Öncelikle Milletvekilimize, meslektaşlarımıza ve sevdiklerimize teşekkür ediyoruz. Bu özel mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadıkları için onur duyduk. Her zaman adalet ve hukuk doğrultusunda güzel hizmetler sunmayı kendimize şiar edineceğiz. Çok teşekkür ediyorum sizlere de ayağınıza sağlık" dedi.

Av. Ahmet Alp Nehir, Erzurum'da Saraybosna Caddesi, Muratpaşa mahallesi, Yekeler Apartmanında yer alan avukatlık bürosunda hizmet verecek. - ERZURUM