Avukatlar CMK Ücretine Yükseltme Talep Etti - Son Dakika
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Yerel

Avukatlar CMK Ücretine Yükseltme Talep Etti

Samsun'da avukatlar, CMK ücretlerinin asgari ücrete yükseltilmesi için basın açıklaması yaptı.

05.11.2024 20:00
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Avukatlar CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine yükseltilmesini istedi

SAMSUN - Samsun'da avukatlar CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine yükseltilmesini isteyerek adliye önünde basın açıklamasında bulundu.

CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine yükseltilmesini isteyen avukatlar Samsun Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Berk Onaran yaptığı açıklamada, "Bugün burada, adaletin temelini oluşturan bir hak olan savunma hakkının, mevcut durumu ve geleceği hakkında konuşmak üzere toplandık. Samsun Barosu Genç Avukatlar Meclisi olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında sağlanan hukuki yardımların yetersizliğini ve bu durumun oluşturduğu derin sorunları dile getirmek için buradayız. Bu sorunlar sadece genç avukatların değil, kıdem gözetilmeksizin tüm avukatların sorunlarıdır. Adalet, sadece bir kelime değil, herkesin eşit şartlarda savunulması gerektiği anlamına gelen bir yaşam biçimidir. Ancak, bugün geldiğimiz noktada, CMK ile görevlendirilen avukatların aldığı ücretlerin, ne yazık ki bu adalet anlayışına uygun olmadığını söylemek zorundayız. Mevcut ücret tarifesi, avukatlarımızın özverili çalışmalarını ve mesleki yeterliliklerini göz ardı etmekte, birçoğunun maddi açıdan zor durumda kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, sadece avukatların değil, tüm toplumun geleceğini tehdit eden bir mesele haline gelmiştir. Sadece bir meslek grubunun sorunlarıyla sınırlı kalmamalıyız. Bu sorunlar, bireylerin adil yargılanma haklarına doğrudan etki eden unsurlardır. CMK ile görevlendirilen avukatların alacakları ücretler, bu hizmetin kalitesini ve dolayısıyla adaletin sağlanmasını doğrudan etkilemektedir" dedi.

Av. Berk Onaran, "Eğer avukatlar, emeklerinin karşılığını yeterince alamıyorsa, bu, savunma hakkının ihlalidir. İçinde bulunduğumuz durumu daha da acı bir şekilde ifade etmek gerekirse: Savunma hakkı, yalnızca lüks bir hizmet değil, temel bir insan hakkıdır. Ancak bu hak, avukatlarımızın yetersiz ücretler sebebiyle tam anlamıyla kullanılamaz hale gelmektedir. Adaletin terazisi, adil ücretlendirme ile dengelenmelidir. Aksi takdirde, bu terazi bir gün dengesizliğe, adaletsizliğe ve sonucunda da güvensizliğe yol açacaktır" diye konuştu.

Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran da basın açıklamasına katılarak avukatlara destek verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avukatlar CMK Ücretine Yükseltme Talep Etti - Son Dakika

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