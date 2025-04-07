Avukatlar Günü'nde Adalet Vurgusu

(ESKİŞEHİR) - 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla açıklama yapan ve savunma hakkına sahip çıkan avukatlara teşekkür eden Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın, "Eskişehir Barosu avukatları ve mücadele veren tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizler yalnızca meslektaşlarınıza değil, bu şehrin ve bu ülkenin vicdanına, adaletine ve onuruna sahip çıktınız" dedi.

Eskişehir Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla devam etti. Törende, hukuk devleti ve bağımsız yargı vurgusu yapan Günaydın, avukatların özgürlüğünün halkın adalete ulaşma hakkının da teminatı olduğunu söyledi.

Barış Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde, hukuk devleti ilkesine taban tabana zıt, yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına doğrudan zarar veren, yürütmenin yargı süreçlerine müdahale ettiği izlenimini pekiştiren çok sayıda hukuka aykırı uygulamaya tanıklık ediyoruz. Bu süreçte doğrudan siyasi sonuçlar doğuran işlemleri nedeniyle, yargının siyasi saiklerle hareket etmeye zorlandığı izlenimi doğuran; kişilerin ve avukatların ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı gibi anayasal haklarını açıkça ihlal eden gelişmeler yaşanmaktadır. Mahkemelerin, hukukun temel ilkelerine ve yerleşik içtihada aykırı şekilde verdiği kararlar, yurttaşların hukuka olan güvenini derinden sarsmaktadır. ve ne yazık ki; bu süreçte yurttaşlarımız ve meslektaşlarımız, haksız ve mesnetsiz gözaltı ve tutuklamalara maruz bırakılmakta ve yalnızca görevini yapan, yalnızca hukuku savunan avukatlar, hukuksuzluğun hedefi haline getirilmektedir. Ancak bilinmelidir ki; savunmayı susturmayı hedef alanlar, adaleti de çökertmeyi göze almış demektir! Bu karanlık ve adaletsiz uygulamalara karşı dimdik duran, her çağrıda hazır olan, hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayan, başta savunma hakkına sahip çıkan Eskişehir Barosu avukatları olmak üzere emek ve mücadele veren tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizler; yalnızca meslektaşlarınıza değil, bu şehrin ve bu ülkenin vicdanına, adaletine ve onuruna sahip çıktınız. İşte bu dayanışma, bu kararlılık ve bu cesaretle biz, hep birlikte savunmayı savunmaya devam edeceğiz! ve unutulmasın, savunma varsa umut vardır! Baro varsa direnç vardır! Avukat varsa; adalet hala mümkündür.

"Savunma boyun eğmez"

Meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyurmak isteriz ki, bağımsız savunmanın, özgür ve kararlı temsilcileri olarak buradayız; görevimizin başında, sorumluluğumuzun farkındayız. Bizler, susmayacağız! Bizler, boyun eğmeyeceğiz! Meslek onurumuzu da, halkın adalete olan inancını da sonuna kadar savunacağız! ve buradan, bir kez daha açıkça ilan ediyoruz: Biz, bağımsız savunmanın yılmaz neferleriyiz. Biz, özgürlükten ve hukuktan yana tarafız! Avukat varsa umut; savunma varsa adalet vardır. Biz avukatlar, yalnızca hak arayanların değil, hukukun ve adaletin de teminatıyız. Bugün burada toplanan irade, sadece meslek onurumuzu değil, yurttaşın haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunmanın iradesidir. Hiçbir güç, bu iradeyi teslim alamaz! Savunma susmaz! Savunma durmaz! Savunma boyun eğmez."