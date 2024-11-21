Avusturalya'da 16 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika
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Avusturalya'da 16 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı

Avusturalya, 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiren bir tasarıyı parlamentoya sundu.

21.11.2024 12:34
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Avusturalya'da hükümet 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağını öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Avusturalya hükümeti, 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medyanın yasaklanmasını öngören yasa tasarısını bugün parlamentoya sundu. Muhalefet tarafından da desteklenen yasa tasarısı, bugüne kadar diğer ülkeler tarafından da belirlenen en yüksek yaş sınırını getirirken yasakla birlikte ebeveyn izni ya da önceden var olan hesaplar için muafiyet sağlanmayacak. Yasa tasarısı kapsamında yaş sınırlamasını uygulamak için biyometri veya hükümet kimlik bilgilerini içerebilecek bir yaş doğrulama sisteminin denenmesi planlanıyor. Instagram, Facebook, TikTok, X ve Snapchat gibi popüler sosyal medya ağlarını kapsaması beklenen yasağı sosyal medya platformlarına ise 32 milyon ABD doları tutarında para cezası verilmesi öngörülüyor. Yasa tasarısı, kabul edilmesi halinde 1 yıl içinde yürürlüğe girecek.

Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamasında "Bu bir dönüm noktası. Çocukların buna bir çözüm bulacağını biliyoruz. Ancak biz sosyal medya platformlarına eylemlerini düzenlemeleri için mesaj gönderiyoruz" dedi. Albanese, çocukların söz konusu sosyal medya platformları tarafından sağlanan mesajlaşma, online oyun, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişebileceklerini bildirdi.

Avusturalya İletişim Bakanı Michelle Rowland ise, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek yasanın kabul edilmesiyle birlikte sorumluluğun gençler ya da ailelere değil sosyal medya platformlarına yüklendiğini ve sosyal medya platformlarının yaş sınırını ihlal eden kullanıcıların hesap açmasını engellemek adına "makul" adımlar atması gerektiğini sözlerine ekledi. - CANBERRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avusturalya'da 16 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika

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