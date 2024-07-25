Avusturalya'da 55 Yıl Sonra Noongah Gemi Enkazı Bulundu - Son Dakika
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Yerel

Avusturalya'da 55 Yıl Sonra Noongah Gemi Enkazı Bulundu

Avusturalya'da 1969 yılında batan Noongah gemisinin enkazı, 55 yıl sonra bulundu. Geminin batmasından saatler sonra kaybolan gemi, geçtiğimiz yıl yerel yetkililer tarafından tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda geminin enkazının yüzeyin 170 metre altında dik bir şekilde bulunduğu belirlendi. Geminin neden battığı ise hala araştırılıyor.

25.07.2024 13:25
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Avusturalya'da 21 kişiye mezar olan Noongah gemisinin enkazı 55 yıl sonra bulundu.

Avusturalya'da 25 Ağustos 1969 yılında yaşanan olayda demir taşıyan 71 metre uzunluğundaki Noongah gemisi, Yeni Güney Galler açıklarında tehlike sinyali gönderdikten bir dakika sonra yakalandığı fırtına sonucu battı. Geminin batmasından saatler sonra gemide bulunan 26 mürettebattan 5'i denizden çıkarılırken, kayıp olan denizcilerden yalnızca birinin cesedine ulaşıldı. Ülke tarihinin en büyük kazalarından biri olarak kayıtlara geçen olayın ardından gemi bulunamadı.

İlk olarak geçtiğimiz yıl tespit edildi

Kazanın yaşandığı günden bu yana akıbeti bilinmeyen geminin enkazı ilk olarak geçtiğimiz yıl yereller tarafından tespit edildi. Sydney'in 460 km kuzeyinde South West Rocks açıklarında derin sularda bir enkaz tespit eden yetkililer koordinatları yetkililere bildirdi. Enkazın Noongah gemisine ait olabileceğine dair uzun süredir var olan şüpheleri gidermek üzere harekete geçen yetkililer, yetersiz teknoloji ve dalış bilgisi nedeniyle enkazın gemiye ait olduğunu doğrulayamadı. Ancak, geçtiğimiz ay Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'ne (CSIRO) ait yüksek teknolojili bir gemi derin bir araştırma için bölgeye gönderildi. CSIRO tarafından bugün yapılan açıklamada, geminin yerinin tespit edildiği kaydedildi. Geminin lokasyonunun, yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalaması ve video görüntüleri kullanılarak teyit edildiği bildirildi.

Yüzeyin 170 metre altında bulundu

CSIRO açıklamasında geminin enkazının büyük oranda sağlam ve yüzeyin 170 metre altında dik bir şekilde bulunduğu aktarıldı. Ayrıca, geminin neden battığının bulunması amacıyla bölgeden daha fazla görüntü alabilmek için çalışmalar sürüyor. CSIRO'da görevli Matt Kimber, konuya ilişkin açıklamasında "Bu trajedi hafızalardaki yerini koruyor. Gemi hakkındaki bilinmezlerin bilinmesi hepimiz için rahatlama sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Ülke tarihine geçen olay

Avusturalya donanmasına ait destroyerler, mayın tarama gemileri, uçaklar, helikopterler ve çok sayıda gemiyle geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Geminin batmasından sonraki 12 saat içinde 2 kişi denizde iki ayrı cankurtaran salında, 3 kişi de bir tahta parçasına tutunmuş halde bulundu. - YENİ GÜNEY GALLER

Kaynak: İHA

Denizcilik, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avusturalya'da 55 Yıl Sonra Noongah Gemi Enkazı Bulundu - Son Dakika

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