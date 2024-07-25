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Ayağına ip takılınca ağaçta mahsur kalan karganın imdadına itfaiye yetişti

OSMANİYE - Osmaniye'de ayağına dolanan ip yüzünden ağaçta mahsur kalan karganın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin operasyonu sonrası ayağındaki ip çözülen karga özgürlüğüne kavuştu.

Osmaniye Cumhuriyet Mahallesi Akyar Caddesi Yalçın Sitesi bahçesinde bulunan çam ağaçında bir karganın mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, kargayı mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı. Ayağına dolanan ipten dolayı mahsur kaldığı fark edilen karga, ipin ekipler tarafından kesilmesiyle özgürlüğüne kavuştu.