Ayakkabı Tamircileri Yetiştirecek Çırak Bulmakta Zorlanıyor - Son Dakika
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Yerel

Ayakkabı Tamircileri Yetiştirecek Çırak Bulmakta Zorlanıyor

Ayakkabı Tamircileri Yetiştirecek Çırak Bulmakta Zorlanıyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kaybolmaya yüz tutan ayakkabı tamirciliği mesleğine talep artarken, çırak bulmakta zorluk çekiliyor. Mersin Zafer Çarşısı'nda 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ayhan Kuş, mesleğin altın çağını yaşadığını ancak yetiştirecek eleman bulamadıklarını belirtti. Ayakkabı tamircileri, tamiratlarla ayakkabıları yeniden hayata döndürerek müşterilerin beğenisini kazanıyor. Kuş, vatandaşlara ayakkabılarını düzenli bakım yapmaları tavsiyesinde bulundu.

27.03.2024 09:37  Güncelleme: 09:41
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Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kaybolmaya yüz tutan mesleklere aday olan ancak son zamanlarda talebin arttığı ayakkabı tamircileri yetiştirecek çırak bulmakta zorlanıyor.

Halk arasında 'bit pazarı' olarak bilinen Mersin Zafer Çarşısı'nda yaklaşık 40 yıldır ayakkabı tamirciliği ile uğraşan 58 yaşındaki Ayhan Kuş, dedesinden ve babasından devraldığı mesleği 7 yaşından bu yana yapıyor. İstemeye istemeye başladığı meslekte yarım asrı devirdiğini anlatan Kuş, "Ortaokul ikinci sınıftan ayrılarak başladığım mesleği halen sürdürüyorum" dedi.

Ayakkabı fiyatlarının artmasından dolayı mesleğin 'altın çağını' yaşadığını aktaran Kuş, son zamanlarda tamirat için gelen ayakkabı, çanta ve valiz sayısının arttığını ifade etti. Fiyat artışının tamiratlara da yansıdığını vurgulayan Kuş, buna rağmen yenisini almaktansa tamiratla kullanılabilecek durumda olan ayakkabıların müşterileri tarafından kendilerine getirildiğini kaydetti.

"Yetiştirecek eleman bulamıyoruz"

Kuş, en büyük sıkıntılarının ise meslekte yetiştirecek eleman bulamamak olduğunu söyledi. Çocukların mesleği pek benimsemediğini ifade eden Kuş, "Meslekte çalıştıracak eleman, kalfa, çırak bulamıyoruz. Çocuklarımızı buraya getiremiyoruz. Boyadan falan dolayı çocuklar benimsemiyor bu işleri. O yüzden çırak bulamıyoruz. Mesleği öğrensin diye en son iki ay önce arkadaşımızın çocuğunu yetiştirelim dedik. O çocuk da iki ay sonra bırakıp kaçıverdi" diye konuştu.

"Burası ayakkabı ilkyardım hastanesi gibi oldu"

İş yerini 'ilk yardım hastanesine' benzeten Kuş, şöyle devam etti:

"Bizim burası ayakkabı ilkyardım hastanesi gibi oldu. Acil servis gibi yani. Ayakkabı geliyor bize sıfır halde çıkıyor. Tabanını değiştiriyoruz, pençesini yapıyoruz, yırtığını, söküğünü dikiyoruz. Yani yeniden yaşatmaya, yeniden hayata döndürmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar ayakkabı yaptırmamış olan insanlar gelip burayı görünce, bu konsepti görünce şaşırıyor. Çünkü her ayakkabı tamircisinde bu kadar malzeme, çeşit, alternatif yok. Müşteri diyor ki 'ayakkabım sağlamdı altı çıkmıştı attım' yapılmıyor diye. veya çantasının, valizinin tekeri kırılmış, 'ben attıydım' diyor. Artık yavaş yavaş dönüşüm oluyor. Ayrıca ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasından dolayı insanlar tamirat yaptırmak zorunda kalıyor."

Ayakkabı ömrünü uzatacak tavsiyeler

Kuş, vatandaşlara, ömrünü uzatmak için ayakkabıların bakımlarını düzenli yapmaları tavsiyesinde bulundu. Ayakkabıların dinlendirerek giyilmesini öneren Kuş, "Haftada bir, 10 günde bir dinlendirerek giyerlerse hem ayakkabının ömrü uzar hem de koku yapmaz, ter olmaz" dedi.

Ayakkabıların uzun süre kullanılmadığında da zarar görebileceğine işaret eden Kuş, bu nedenle ayakkabıların düzenli olarak bakımının ve temizliğinin yapılmasını ve boyanmasını tavsiye etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Yerel, Teknoloji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayakkabı Tamircileri Yetiştirecek Çırak Bulmakta Zorlanıyor - Son Dakika

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