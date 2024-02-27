Ayakkabı Fiyatlarının Artmasıyla Vatandaşlar Tamir Ettirmeye Yöneldi

Ayakkabı fiyatlarının artmasıyla vatandaşlar, yeni ayakkabı almak yerine eskisini tamir ettirmeye yöneldi. Tekirdağ'da ayakkabı ustaları siparişlere yetişemezken, eski ayakkabılar dükkanın dışına taşıyor.
Ayakkabı fiyatlarının yükselmesiyle vatandaşlar eski ve yırtılan ayakkabıları tamir ettirmeye yöneltti. Ayakkabıcılarda da yoğunluk arttı.
Çırak bulamıyorlar
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir göz dükkanda ayakkabı tamir eden ustalar siparişlere yetişemez duruma geldi. Ertuğrul Mahallesi'ndeki tarihi Bedesten Çarşısı'nda ayakkabı tamir edilen dükkan tıka basa eski ayakkabılarla dolmuş durumda. Ayakkabılar artık dükkanın dışına taşarken, ayakkabı ustası Tolga Atmacalar, bu işi yapacak çırağın da olmamasının işlerini daha da zorlaştırdığını belirtti.
"Dükkan ayakkabıyla doldu taştı, daha da dolup taşacak"
Ayakkabı tamir ustası Tolga Atmacalar yaptığı açıklamada, "Son dönemdeki bu hayat pahalılığı, özellikle ayakkabı başta olmak üzere birçok malzemenin tamirinde yoğunlukların oluşmasına sebep oldu. Bütün bunların yanında dediğimiz gibi artık bu işi yapacak çırak yok. Bu etkenlerin artmasıyla biz de artık birçok şeye yetişemez olduk. İnsanlar tamir etmek istiyor ama tamir edecek usta kalmadı. Biz de seçerek yapılabilecekleri elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Dükkan ayakkabıyla doldu taştı, daha da dolup taşacak. Biz de ne yapalım, yetişemiyoruz. Yardım edecek çırak bile yok. En büyük sıkıntımız çırağın olmayışı. Gençler bu işe hakir görüyor. Kimsenin gelip bu mesleği öğrenip devam ettirme gibi bir derdi yok" dedi.
"Bu işi yapacak adam kalmadı artık"
Ayakkabı ustası Rasim Erim ise yaptığı açıklamada, ayakkabıların dükkanın dışına taştığını ifade ederek, "Bu işi yapacak adam kalmadı artık. Alım gücü olmayınca insanlar eskileri tamir etmeye getiriyor. Bu durum da yoğunluğumuza sebep oluyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
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