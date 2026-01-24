Sinop Ayancık'ta Buz Tutan Akgöl'de Ay Yıldızlı Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sinop Ayancık'ta Buz Tutan Akgöl'de Ay Yıldızlı Mesaj

24.01.2026 13:48  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Ayancık Belediyesi, Türk bayrağına yönelik provokasyonlara karşı Akgöl üzerinde dev bir Türk bayrağı sererek cevap verdi. Belediye, milli değerlere yönelik saldırılara sessiz kalmayacaklarını duyurdu.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'a bağlı Ayancık Belediyesi'nden Türk bayrağına yönelik provokasyona anlamlı bir tepki geldi. İlçenin önemli turizm noktalarından biri olan ve kış şartları nedeniyle buz tutan Akgöl'ün üzerine dev Türk bayrağı serildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokatif eyleme karşı Ayancık Belediyesi, ilçenin önemli turizm noktalarından biri olan ve kış şartları nedeniyle buz tutan Akgöl'ün üzerine dev Türk bayrağı serdi. Türk bayrağı serilen buz tutmuş Akgöl, drone ile havadan görüntülendi. Ayancık Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, milli ve manevi değerlere yönelik her türlü saldırının karşısında olunduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Ayancık Belediyesi olarak milli ve manevi değerlerimize uzanan her girişimin karşısında olduğumuzu, bu tür provokatif eylemlere asla sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz. Bu çalışma bir mesajdan ibaret değil, milletimizin değerlerine sahip çıkma iradesinin açık bir ifadesidir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ayancık, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Ayancık'ta Buz Tutan Akgöl'de Ay Yıldızlı Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
TikTok’un ABD’de yeni sahipleri belli oldu TikTok'un ABD'de yeni sahipleri belli oldu
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
ABD’de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı ABD'de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı?
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
Uzmanı açıkladı Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor Uzmanı açıkladı! Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor?

17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 17:10:05. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop Ayancık'ta Buz Tutan Akgöl'de Ay Yıldızlı Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.