Sinop Ayancık'ta Buz Tutan Akgöl'de Ay Yıldızlı Mesaj

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'a bağlı Ayancık Belediyesi'nden Türk bayrağına yönelik provokasyona anlamlı bir tepki geldi. İlçenin önemli turizm noktalarından biri olan ve kış şartları nedeniyle buz tutan Akgöl'ün üzerine dev Türk bayrağı serildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokatif eyleme karşı Ayancık Belediyesi, ilçenin önemli turizm noktalarından biri olan ve kış şartları nedeniyle buz tutan Akgöl'ün üzerine dev Türk bayrağı serdi. Türk bayrağı serilen buz tutmuş Akgöl, drone ile havadan görüntülendi. Ayancık Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, milli ve manevi değerlere yönelik her türlü saldırının karşısında olunduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Ayancık Belediyesi olarak milli ve manevi değerlerimize uzanan her girişimin karşısında olduğumuzu, bu tür provokatif eylemlere asla sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz. Bu çalışma bir mesajdan ibaret değil, milletimizin değerlerine sahip çıkma iradesinin açık bir ifadesidir."