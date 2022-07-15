Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ıncı yılında, 251 şehit için hatim duası okundu. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duanın ardından cuma namazı kılındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Son dakika haber! Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatmin duası okundu - Son Dakika

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