Ayasofya Camii\'ne \'La İlahe İllallah\' Mahyası Asıldı

On bir ayın sultanı Ramazan'a günler kala 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar, tarihi camileri süslemeye başladı. İbadete 86 yıl sonra açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne, 'La İlahe İllallah' yazılı mahya asıldı. O anlar dronla görüntülendi.
On bir ayın sultanı Ramazan'a günler kala 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar tarihi camileri süslemeye devam ediyor. İbadete 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin minarelerine yıllar sonra ilk kez mahya asılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye'nin son mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından mahya hazırlandı. Usta ve ekibi mahyayı asmak için önce minareye çıktı. Daha sonra mahya, saatler süren çalışmayla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin iki minaresi arasına yerleştirildi. Ramazan ayının öncesinde tarihi camiye, 'La İlahe İllallah' yazılı mahya asıldı. Asılan mahya Ramazan ayı boyunca değiştirilmeden aynı şekilde kalacak.
"Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların camilerini süslemek için talimatlandırdığı bir sanat"
Mahya asılma geleneği hakkında bilgi veren Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdür Yardımcı Levent Çetin, "Mahya hazırlıklarımız bütün yıl boyunca devam ediyor. Yılın 11 ayı ustamız atölyede mahyaların bakımlarını, onarımlarını ve tamirlerini yapıyor. Daha sonra da Ramazan ayına yaklaştığımız bu tarihlerde de camilerimizde yerinde asma işlemlerimizi yapıyoruz. 7 selatin camiinin 5 tanesinde, 5 farklı yazı Ramazan ayı boyunca dönecek. Sultanahmet Camii ve Ayasofya Camii'nde mahya sabit olarak kalacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da 7 selatin camiinin minareleri arasına mahya asacağız. Bu konunun Türkiye'de yaşayan tek örneği olan Kahraman ustayla beraber Ramazan ayı boyunca her camide 5 farklı metin olacak şekilde mahyalarımızı asacağız. Bu gelenek 1500'lü yılların sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların, camilerini süslemek için talimatlandırdığı bir sanat" ifadelerini kullandı.
"Ayasofya Camii'ne 'La İlahe İllallah' ve Sultanahmet Camii'ne de 'Muhammedun Resulullah' mahyalarını asacağız"
Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren mahya ustası Kahraman Yıldız, "Ayasofya Camii'ne biz evvelki sene ilk defa mahya astık. Kadir gecesinde 'La İlahe İllallah' mahyası asmıştık. Bu mahya çok beğeniliyordu. Çok uzun süre, geceleri yaktılar. Bu sene de Ramazan geliyor. Allah izin verirse bir hafta sonra Ramazan olacak. Ayasofya Camii'ne yine 'La İlahe İllallah' ve Sultanahmet Camii'ne de 'Muhammedun Resulullah' mahyalarını asacağız. Bu mahyalar bir ay boyunca kalacaklar. Diğer 5 camimizde bulunan yazılarımız farklı olarak 5 yazı yazacağız. Bir ay boyunca Sultanahmet Camii ve Ayasofya Camii değişmeyecek. Bu senenin Ramazan ayının teması, 'Ramazan ve ahiret bilinci' olarak geçiyor. Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği bir temadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından uzun yıllardır mahya yapılmaktadır. Hala Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sanatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Ayasofya Camii'ne 'La İlahe İllallah' Mahyası Asıldı - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yıllardır hizmet alamadıklarını söyleyen Mahmudiye ilçesinin Türkmenmecidiye ile İsmetpaşa mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara 'çözüm sözü' verdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Rüzgar ve Toprak Ceyhan kardeşler, babalarının mesleği sayesinde motosiklet sporuna ilgi duymaya başladı. Şimdiden 3 kupa kazanan kardeşler, 2024 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nda birinci olmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Babaları tarafından desteklenen Rüzgar ve Toprak, gelecekte başarılı birer sporcu olmayı hedefliyor.
İstanbul'da terzilik yapan Züleyha Akgül, Hatay'da depremzede kadınlara çadırda dikiş eğitimi vererek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Akgül, çocuklarla oyuncak yapma etkinliğine annelerin de katılmasıyla dikiş öğretme fikriyle harekete geçti. Hatay'da kurduğu atölyede depremzede kadınlara dikiş eğitimi veren Akgül, onların meslek sahibi olmalarını ve ev bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlıyor. Proje kapsamında yaklaşık 50 kadına dikiş eğitimi verildi ve kadınlar ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti tarafından yapılan araştırmalarda İstanbul'da yarışın halen kafa kafaya olduğu belirtildi. Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği değerlendirilirken Üsküdar için "Gittikçe Kadıköy'leşiyor" yorumu yapıldı.
AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarının millete hizmetkar olmak için kentin altını üstüne getirdiklerini söyledi.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışma döneminde kendisine eşlik eden muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmada Filiz Başkan, 25 yıl boyunca Zafer Mahallesi'nde muhtarlık yapan Derviş Dede'ye teşekkür plaketi verdi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi.
Çanakkale'de kadın çiftçilerin süs bitkileri sektöründe üretime başlaması için protokol imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol ile üreticilere başlangıç materyali sağlanacak ve satış-pazarlama desteği verilecek. Proje kapsamında kadın çiftçilere eğitimler verilecek ve üretim seraları gezilecek. Temmuz ayında süs bitkisi üretimine geçilecek ve ürün ihracatı desteklenecek.
CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim ziyaretleri sırasında gördüğü yabancı uyruklu çocukları işaret ederek ''Ben bunları gönderirim, bu çocuklar büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.'' dedi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, binanın dış cephesinde bulunan son derece yanıcı poliüretan kaplama nedeniyle hızla yayıldı. Söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibi görev aldı ve yangın gece saatlerine doğru kontrol altına alındı.
Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Aşağı Görle Mahallesi'nde yerel halkla buluştu. Mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Gündoğdu, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası başladı. Turnuvada 16 takım mücadele edecek ve final müsabakası 9 Mart'ta oynanacak. Takımlar, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık sağlamak amacıyla sahaya 'Kadına şiddete karşıyım de' yazılı pankartlarla çıktılar. Ayrıca turnuvaya başvuru yapan takımların gönüllülük esasıyla topladığı 16 bin lira, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?