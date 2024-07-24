Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4. Yıl Dönümünde Etkinlikler Gerçekleştirildi

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümünde etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara alanda yemek ikram ederken Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi havadan görüntülendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümünde etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bugün öğle namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, İstanbul Valisi Davut Gül de vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içeriden ve dışarından drone ile görüntülendi. Öte yandan Ayasofya, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle ibadete açılmıştı. - İSTANBUL