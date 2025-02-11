Ayçiçek Yağı Fiyatları Artmayacak

Yerel

(EDİRNE) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, önümüzdeki günlerde ayçiçeği yağı fiyatında yüksek artışların yaşanacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kırbiç, "Fiyatlar bir miktar artış sağladı ancak yaklaşık 2 aydan beri ayçiçek fiyatlarında bir artış yok. Önümüzdeki dönem de konuşulduğu gibi yüksek artışların olması söz konusu değil. Halkımız bu konulara itibar etmesin" dedi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, şubat ayının sonuna doğru Trakya bölgesinin bazı kesimlerinde ayçiçek ekimin başlayacağını ifade etti. Kırbiç, yaklaşık 2 aydır ayçiçek satış fiyatının artmadığını, önümüzdeki günlerde de ayçiçek yağı satış fiyatının aşırı yükselmesinin söz konusu olmayacağını aktardı.

"Endişeye mahal verecek bir durum yoktur"

Kırbiç, şunları söyledi:

"Bu yıl ayçiçek ekim dönemi yavaş yavaş yaklaştı. Çiftçilerimiz toprak hazırlığına başladı. Kuraklık bölgemizde hissedilmekte. Önümüzdeki günlerde ciddi yağışlar alırsak daha rahat sezon gerçekleştirme ihtimalimiz oluşacaktır. Edirne bölgesi erken ayçiçek ekimi yapan bir bölge. Bu ayın sonuna doğru ayçiçek ekiminin başlayacağı kanaatindeyiz. Son günlerde kamuoyunda, ayçiçeği fiyatının çok artacağı, ayçiçeği yağı bulunamayacağı gibi bir takım speküle edilen haberler görmekteyiz. Bunların aslı astarı yoktur. Çünkü ayçiçeği fiyatları belli bir miktar geçtiğimiz aylarda arttı. Bu da önceki dönemlerde fiyatların düşük gitmesiyle, o boşluğu tamamladı. Fiyatlar bir miktar artış sağladı ancak yaklaşık 2 aydan beri ayçiçek fiyatlarında bir artış yok. Önümüzdeki dönem de konuşulduğu gibi yüksek artışların olması söz konusu değil. Halkımız bu konulara itibar etmesin. Bizim üretim miktarımız zaten yeterli değil, ancak dışarıdan gelen ham yağ ayçiçeğiyle tüketicimizin ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu konuda endişeye mahal verecek bir durum yoktur."