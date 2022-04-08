Aydemir: "Çarşambalılar Derneği ilçemize büyük katkı sağlayacak" - Son Dakika
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Aydemir: "Çarşambalılar Derneği ilçemize büyük katkı sağlayacak"

08.04.2022 17:34
Aydemir: "Çarşambalılar Derneği ilçemize büyük katkı sağlayacak"

C¸ars¸amba I·lc¸e Emniyet Mu"du"ru" Adil Aydemir, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nin ilçeye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

C¸ars¸amba I·lc¸e Emniyet Mu"du"ru" Adil Aydemir, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nin ilçeye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir ve beraberindeki heyet, C¸ars¸amba I·lc¸e Emniyet Mu"du"ru" Adil Aydemir'i makamında ziyaret etti. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen C¸ars¸amba'ya dair konuların istişare edildiği ziyarete, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Sercan Yaşar, Eyüp Aslan ve Dernek Üyesi Ali Torun iştirak etti.

Ziyarette, ilçe gündemi ve güvenliğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Özdemir Aydemir'e yeni dernek yönetiminin gerçekleştireceği faaliyetlerin, Çarşamba'ya ve Samsun'a sunacağı katkılardan bahsetti. Aydemir ise, "Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'ni ve yeni yönetimini kutluyorum. Gerçekleştirecekleri çalışmalar ile ilçemize büyük katkılar sağlayacaklarından şüphemiz yok. Biz de ilçemiz için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Bu hususta Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği ile her zaman istişare içerisinde olacağız" dedi.

Adil Aydemir, C¸ars¸amba'nın gu"ncel konularının gu"ndeme alındıgˆı go"ru"s¸me sonrasında Başkan Özdemir ve dernek yönetimine ziyaretlerinden ötürü tes¸ekku"r etti. - SAMSUN

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Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Hisarcık, Eyüp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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