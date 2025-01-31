Aydın, 5 Yeni 'Sarı Civciv' Araçla Toplu Taşımayı Güçlendiriyor - Son Dakika
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Aydın, 5 Yeni 'Sarı Civciv' Araçla Toplu Taşımayı Güçlendiriyor

Aydın, 5 Yeni \'Sarı Civciv\' Araçla Toplu Taşımayı Güçlendiriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Sarı Civciv' olarak bilinen otobüs filosuna 5 yeni araç ekledi. Toplu taşıma hizmeti günlük 30 binden fazla vatandaşa ulaşıyor. Yeni araçlar, kredi kartı ile ödeme imkanı sunacak ve AYKART mobil uygulamasıyla entegre çalışacak.

31.01.2025 16:05  Güncelleme: 16:07
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Aydın'ın sarı civcivleri olarak bilinen toplu taşıma otobüsleri, her gün binlerce vatandaşa hizmet verirken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 5 yeni aracı daha Aydınlıların hizmetine kazandırdıklarını açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında faaliyete geçen ve sarı civciv olarak bilinen otobüsler, her gün binlerce vatandaşa hizmet verirken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da toplu ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede 'Sarı Civciv' olarak da bilinen Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsleri, filosuna kattığı 5 yeni araç ile daha da güçlendi. Her gün 30 binden fazla vatandaşın kullandığı Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsleri, filosuna kattığı yeni araçları da önümüzdeki günlerde Aydınlıların hizmetine sunacak.

Kredi kartı imkanı vatandaşlara sunulacak

Toplu ulaşım ağını Buharkent'ten Kuşadası'na kadar Aydın'ın 17 ilçesinin tamamında vatandaşlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs filosun 118 araca ulaşırken, AYKART mobil uygulaması ile entegre olarak çalışacak yeni araçlarda da AYKART'ın yanı sıra kredi kartı ve sanal kart ile ödeme imkanı vatandaşlara sunulacak. Ayrıca Aydınlılar, araçların konumunu ve rotasını uygulama üzerinden takip edebilecek.

"Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımları ve hizmetleri Aydın'ın tüm ilçelerinde vatandaşlara ulaştırmayı sürdüreceklerini belirterek, "Güzel Aydınımız ve hemşehrilerimiz için çalışmayı sürdürüyor, hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Aydınlılardan aldığımız güç ile güzel kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın, 5 Yeni 'Sarı Civciv' Araçla Toplu Taşımayı Güçlendiriyor - Son Dakika

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